Столб чёрного дыма поднялся над Васильевским островом
Густой дым над Васильевским островом в Петербурге растревожил горожан утром 23 апреля. Фотографиями чёрного столба с «Фонтанкой» поделились читатели.
Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, у дома
Столб чёрного дыма поднялся над Васильевским островом
Густой дым над Васильевским островом в Петербурге растревожил горожан утром 23 апреля. Фотографиями чёрного столба с «Фонтанкой» поделились читатели.
Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, у дома
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