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23.04.2020 11:22
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Столб чёрного дыма поднялся над Васильевским островом

Густой дым над Васильевским островом в Петербурге растревожил горожан утром 23 апреля. Фотографиями чёрного столба с «Фонтанкой» поделились читатели.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, у дома № 23 по Уральской улице загорелся контейнер с генератором. Площадь пожара составила 6 квадратных метров. По данным 2ГИС, по данному адресу расположен магазин автозапчастей.

Фото: Игорь Леус/«Фонтанка.ру»
Фото: Игорь Леус/«Фонтанка.ру»

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