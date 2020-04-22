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22.04.2020 07:58
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Нефть марки Brent продолжает падение. К утру 22 апреля до значений 1999 года

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в июне упала ниже 16 долларов за баррель, до уровня декабря 1999 года. Об этом в среду пишет «Коммерсант».

На бирже в Лондоне ICE на 7:35 мск, баррель нефти снизился до 16,1 долларов впервые с 11 декабря 1999 года, в моменте стоимость составляла - 15,99. Июньские фьючерсы на нефть WTI составляют 10,49 долларов за баррель.

Brent падает не одна. 20 апреля, в условиях пониженного спроса на углеводороды из-за ограничительных мер по коронавирусу COVID-19 майские фьючерсы нефти марки WTI упали с 18 долларов за баррель до отрицательных значений. В ходе торгов ее стоимость достигала минус 40,32долларов за баррель — абсолютного исторического минимума.

При этом эксперты, в том числе и министр энергетики России Александр Новак призвал не драматизировать ситуацию, так как сейчас рынок находится в крайне волатильном состоянии.

Пандемия COVID-19 с принятыми многими странами мерами ограничительного характера спровоцировала рекордное падение цен на нефть из-за падения спроса на сырье. На цену черного золота повлиял срыв соглашения ОПЕК+. Сделку удалось заключить лишь в середине месяца, что помогло временно стабилизировать ситуацию на рынке, однако затем цены вновь начали падать.

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Комментарии (4)

gencon
Коронавирус страшнее Навального по порьбе с коррумпированным режимом. Нетуда силовики расходовали наши средства. Такое часто бывает, когда деньги халявные
dragvs
Ждем ухода Brent в минусовую зону к концу апреля из-за переполненных хранилищ.
Brit
В декабре 1999-го средняя пенсия была $20, а сейчас пока ещё $150.
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