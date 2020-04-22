Нефть марки Brent продолжает падение. К утру 22 апреля до значений 1999 года

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в июне упала ниже 16 долларов за баррель, до уровня декабря 1999 года. Об этом в среду пишет «Коммерсант».



На бирже в Лондоне ICE на 7:35 мск, баррель нефти снизился до 16,1 долларов впервые с 11 декабря 1999 года, в моменте стоимость составляла - 15,99. Июньские фьючерсы на нефть WTI составляют 10,49 долларов за баррель.



Brent падает не одна. 20 апреля, в условиях пониженного спроса на углеводороды из-за ограничительных мер по коронавирусу COVID-19 майские фьючерсы нефти марки WTI упали с 18 долларов за баррель до отрицательных значений. В ходе торгов ее стоимость достигала минус 40,32долларов за баррель — абсолютного исторического минимума.

