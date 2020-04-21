Верховный суд запретил не только публиковать непроверенную информацию о коронавирусе, но и обсуждать ее вслух
Вербальное распространение неофициальных сведений о коронавирусе попадает под уголовную ответственность наряду с постами в соцсетях и публикациями в СМИ, уведомил граждан России Верховный суд. Прямое указание на возможность возбуждать дела за высказывание президиум ВС прописал 21 апреля.
Разбирая практику дел по фейкам о коронавирусе, судьи приравняли посты в социальных сетях к распространению информации «путем выступления на собрании, митинге, распространения листовок, вывешивания плакатов и т.п.».
Одновременно Верховный суд никак не стал толковать понятие «заведомо ложной информации», хотя большинство дел возбуждено по публикациям, авторы которых не имели умысла на распространение фейков, а доверяли своим сведениям.
Статья 207.1 «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан» введена в Уголовный кодекс с 1 апреля. Она ориентирована на фильтрацию данных о распространении коронавируса. До сегодняшней позиции ВС дела возбуждались только за Интернет-распространение данных о COVID-19 - как абсолютно выдуманных, в которые невозможно поверить, так и не чуждых реальности.
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