FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +6
76.26р82.62р
Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
21.04.2020 21:28
21
Печать

Верховный суд запретил не только публиковать непроверенную информацию о коронавирусе, но и обсуждать ее вслух

Вербальное распространение неофициальных сведений о коронавирусе попадает под уголовную ответственность наряду с постами в соцсетях и публикациями в СМИ, уведомил граждан России Верховный суд. Прямое указание на возможность возбуждать дела за высказывание президиум ВС прописал 21 апреля.

Разбирая практику дел по фейкам о коронавирусе, судьи приравняли посты в социальных сетях к распространению информации «путем выступления на собрании, митинге, распространения листовок, вывешивания плакатов и т.п.».

Одновременно Верховный суд никак не стал толковать понятие «заведомо ложной информации», хотя большинство дел возбуждено по публикациям, авторы которых не имели умысла на распространение фейков, а доверяли своим сведениям.

Статья 207.1 «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан» введена в Уголовный кодекс с 1 апреля. Она ориентирована на фильтрацию данных о распространении коронавируса. До сегодняшней позиции ВС дела возбуждались только за Интернет-распространение данных о COVID-19 - как абсолютно выдуманных, в которые невозможно поверить, так и не чуждых реальности.

Основные новости о коронавирусе - в трансляции "Фонтанки".

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (21)

261000471
⚠️Многоразовая антивирусная маска PITTA MASK для эффективной защиты органов дыхания. ➜ https://is.gd/maskivirs
260657101
Что такое "непроверенная информация", вот завтра утром выйдут официальные данные по заболевшим по стране , это будет фактически непроверенная информация, будет ли кто то привлечен?
OldObyvatel
Держите меня семеро, я сейчас ка-а-ак скажу!
Ну, идиоты.
С другой стороны, а кто в этом сомневался?
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний