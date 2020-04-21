Верховный суд запретил не только публиковать непроверенную информацию о коронавирусе, но и обсуждать ее вслух

Вербальное распространение неофициальных сведений о коронавирусе попадает под уголовную ответственность наряду с постами в соцсетях и публикациями в СМИ, уведомил граждан России Верховный суд. Прямое указание на возможность возбуждать дела за высказывание президиум ВС прописал 21 апреля.

Разбирая практику дел по фейкам о коронавирусе, судьи приравняли посты в социальных сетях к распространению информации «путем выступления на собрании, митинге, распространения листовок, вывешивания плакатов и т.п.».