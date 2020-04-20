В России отзывают «Мерседесы» E и S-класса, «Гелендвагены» и спорткары AMG GT
АО «Мерседес-Бенц Рус» отзывает в России почти 500 автомобилей марки возрастом от года до двух. Под сервисную кампанию попали и бизнес-седаны, и люксовые автомобили, и спорткары, и даже внедорожники.
Как сообщает 20 апреля пресс-служба Росстандарта, отзыву подлежат 489 автомобилей моделей Mercedes-Benz E-класса (тип 213), S-класса (тип 222 и тип 217), G-класса (тип 463) и AMG GT (тип 290), которые были выпущены с мая 2018 года по апрель 2019 года. VIN-коды машин опубликованы в перечне на сайте ведомства.
Причиной отзыва стало возможное несоответствие спецификации эластомерного материала подводящего маслопровода турбокомпрессора. В дилерских центрах на автомобилях заменят подводящий маслопровод турбокомпрессора на нужный бесплатно для владельцев.