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20.04.2020 14:06
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В России отзывают «Мерседесы» E и S-класса, «Гелендвагены» и спорткары AMG GT

АО «Мерседес-Бенц Рус» отзывает в России почти 500 автомобилей марки возрастом от года до двух. Под сервисную кампанию попали и бизнес-седаны, и люксовые автомобили, и спорткары, и даже внедорожники.

Как сообщает 20 апреля пресс-служба Росстандарта, отзыву подлежат 489 автомобилей моделей Mercedes-Benz E-класса (тип 213), S-класса (тип 222 и тип 217), G-класса (тип 463) и AMG GT (тип 290), которые были выпущены с мая 2018 года по апрель 2019 года. VIN-коды машин опубликованы в перечне на сайте ведомства.

Причиной отзыва стало возможное несоответствие спецификации эластомерного материала подводящего маслопровода турбокомпрессора. В дилерских центрах на автомобилях заменят подводящий маслопровод турбокомпрессора на нужный бесплатно для владельцев.

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Комментарии (2)

Kezevo
Тех кто читает Фонтанку заинтересовало бы если бы отзывали машины от 10 до 20 лет а не от года до двух, АМГ версии
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