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19.04.2020 18:05
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«Стоим уже более двух часов, очередь не уменьшается». У больницы Святого Георгия собралась пробка из скорых

Автомобили скорой помощи вынуждены простаивать несколько часов перед тем, как сдать пациента в стационар больницы Святого Георгия в Выборгском районе Петербурга. О пробке у медучреждения на Северном проспекте «Фонтанке» рассказал водитель одной из машин 19 апреля.

По его словам, причиной затора стала работа приёмного покоя, куда пускают по одному новому пациенту. «Стоим уже более двух часов, очередь не уменьшается. Принимают по одному человеку, в лучшем случае полчаса на него уходит. Машины скорой в это время на линии отсутствуют. Мы простаиваем здесь», — отметил водитель.

Фото: читатель «Фонтанки»

Больницу Святого Георгия перепрофилировали под лечение пациентов с коронавирусом. На прошлой неделе вереницу скорых горожане заметили у Введенской больницы.

Заражённых COVID-19 в Петербурге принимают 9 медицинских учреждений, к ним также присоединятся семь федеральных центров, которые сменят профиль в ближайшее время. Накануне стало известно, что под медицинские нужды начали перестраивать выставочный комплекс «Ленэкспо» на Васильевском острове.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

igoruha
как это они по одному человеку принимают ? почему ? специально, чтобы очередь устроить ? чтобы всякие засамоизоляционисты показывали пальцем и требовали пропускного режима, не иначе
Matroskin_
в машинах, как правило, не топят, а пациенты не в шубах - + пневмония
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