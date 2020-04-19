«Стоим уже более двух часов, очередь не уменьшается». У больницы Святого Георгия собралась пробка из скорых

Автомобили скорой помощи вынуждены простаивать несколько часов перед тем, как сдать пациента в стационар больницы Святого Георгия в Выборгском районе Петербурга. О пробке у медучреждения на Северном проспекте «Фонтанке» рассказал водитель одной из машин 19 апреля.



По его словам, причиной затора стала работа приёмного покоя, куда пускают по одному новому пациенту. «Стоим уже более двух часов, очередь не уменьшается. Принимают по одному человеку, в лучшем случае полчаса на него уходит. Машины скорой в это время на линии отсутствуют. Мы простаиваем здесь», — отметил водитель.