Частный самолёт, упавший под Хабаровском, полностью уничтожен

Легкомоторный самолёт, упавший утром 18 апреля в Хабаровском крае, загорелся после столкновения с землёй. Площадь пожара составила 10 квадратных метров, огонь полностью уничтожил машину, сообщает региональное управление МЧС.



Как сообщает «Коммерсант», самолёт принадлежал местному бизнесмену Илье Карабуту. Он возглавлял ООО МСК ДВ, которое занимается оптовой торговлей медицинскими изделиями. В салоне в момент катастрофы находились четыре человека, все они погибли.



Возбуждено уголовное дело. Причиной трагедии могли стать как неисправность, так и ошибка в пилотировании.

