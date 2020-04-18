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18.04.2020 09:36
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Под Хабаровском разбился частный самолёт. По предварительным данным, никто не выжил

Небольшой легкомоторный самолёт разбился под Хабаровском. Об этом 18 апреля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Катастрофа произошла вблизи поселка Лесное в 30 км от Хабаровска. На борту было четыре человека. По предварительным данным, выжить никому из них не удалось. Самолёт выполнял учебно-тренировочный полёт.

Дальневосточное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по факту крушения. В качестве возможных причин авиакатастрофы рассматриваются ошибка пилотирования и техническая неисправность самолёта. На месте работает следственная группа.

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