Новой жертвой коронавируса в Петербурге стал пенсионер. Смерть наступила из-за сердечной недостаточности на фоне пневмонии

Новая смерть пациента с коронавирусом в Петербурге зафиксирована в госпитале для ветеранов войн. Об этом «Фонтанке» рассказали в комитете здравоохранения Смольного 18 апреля.

COVID-19 подтвердили у 67-летнего мужчины. Он скончался десятью днями ранее. «Причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность, которая развилась из-за тотальной двусторонней пневмонии», — уточнили в комитете.

Всего в Петербурге скончались 8 пациентов с коронавирусом. Число заражённых достигло 1646.