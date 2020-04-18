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Кому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНГлавные новости о COVID-19
18.04.2020 12:30
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Новой жертвой коронавируса в Петербурге стал пенсионер. Смерть наступила из-за сердечной недостаточности на фоне пневмонии

Новая смерть пациента с коронавирусом в Петербурге зафиксирована в госпитале для ветеранов войн. Об этом «Фонтанке» рассказали в комитете здравоохранения Смольного 18 апреля.

COVID-19 подтвердили у 67-летнего мужчины. Он скончался десятью днями ранее. «Причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность, которая развилась из-за тотальной двусторонней пневмонии», — уточнили в комитете.

Всего в Петербурге скончались 8 пациентов с коронавирусом. Число заражённых достигло 1646.

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Комментарии (3)

Mozg
Запугали до смерти пожилого человека!
AnnaLX
Смерть от CoViD-19 "зафиксирована" спустя 10 дней - это с такой "скоростью" приходят в стационары ответы тестов. И это стандартная ситуация.
Bazis007
Разрешение на похороны блин дайте!!!! 10 дней прошло, а от минздрава (или ропотребнадзора) ни какого ответа!!!!
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