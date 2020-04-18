Новой жертвой коронавируса в Петербурге стал пенсионер. Смерть наступила из-за сердечной недостаточности на фоне пневмонии
Новая смерть пациента с коронавирусом в Петербурге зафиксирована в госпитале для ветеранов войн. Об этом «Фонтанке» рассказали в комитете здравоохранения Смольного 18 апреля.
COVID-19 подтвердили у 67-летнего мужчины. Он скончался десятью днями ранее. «Причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность, которая развилась из-за тотальной двусторонней пневмонии», — уточнили в комитете.
Всего в Петербурге скончались 8 пациентов с коронавирусом. Число заражённых достигло 1646.