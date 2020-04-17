В Москве переодевшийся полицейским мужчина беззаботно гулял по столице, пока не был задержан. В нем опознали участника Pussy Riot и издателя «Медиазоны».



«Сотрудники полиции ОМВД России по Басманному району выявили и задержали гражданина за незаконное ношение форменной одежды сотрудника полиции, а также нарушение режима самоизоляции», — сообщает 17 апреля МВД по Москве.

