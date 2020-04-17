Ради прогулки издатель «Медиазоны» Петр Верзилов переоделся полицейским. Выдали его веселье и танец
В Москве переодевшийся полицейским мужчина беззаботно гулял по столице, пока не был задержан. В нем опознали участника Pussy Riot и издателя «Медиазоны».
«Сотрудники полиции ОМВД России по Басманному району выявили и задержали гражданина за незаконное ношение форменной одежды сотрудника полиции, а также нарушение режима самоизоляции», — сообщает 17 апреля МВД по Москве.
ГУ МВД по Москве
Мужчину в форме полицейские заприметили во время патрулирования в Хохловском переулке. Лжеполицейский задорно танцевал прямо на улице. Патруль установил, что 32-летний москвич нарушил режим самоизоляции и отошел на 500 метров от дома. Его задержали. В отношении мужчины составлены протоколы об административных правонарушениях за ношение формы и несоблюдение режима повышенной готовности.
В танцующем полицейском опознали участника Pussy Riot Петра Верзилова. Сам он эту информацию не подтвердил.