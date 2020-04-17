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17.04.2020 12:47
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Ради прогулки издатель «Медиазоны» Петр Верзилов переоделся полицейским. Выдали его веселье и танец

В Москве переодевшийся полицейским мужчина беззаботно гулял по столице, пока не был задержан. В нем опознали участника Pussy Riot и издателя «Медиазоны».

«Сотрудники полиции ОМВД России по Басманному району выявили и задержали гражданина за незаконное ношение форменной одежды сотрудника полиции, а также нарушение режима самоизоляции», — сообщает 17 апреля МВД по Москве.

ГУ МВД по Москве

Мужчину в форме полицейские заприметили во время патрулирования в Хохловском переулке. Лжеполицейский задорно танцевал прямо на улице. Патруль установил, что 32-летний москвич нарушил режим самоизоляции и отошел на 500 метров от дома. Его задержали. В отношении мужчины составлены протоколы об административных правонарушениях за ношение формы и несоблюдение режима повышенной готовности.

В танцующем полицейском опознали участника Pussy Riot Петра Верзилова. Сам он эту информацию не подтвердил.

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Комментарии (3)

OldObyvatel
Какая самоизоляция? Ему что, больше 65 лет, или он возратился из-за границы менее двух недель назад, или у него диагностирована коронавирусная инфекция в легкой форме?
У него работа такая - троллить государство, а где это можно делать?
VF812
Загасили бы дубинками...
korost
Выглядит так как будто по камерам за этой личностью следили.
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