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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

17.04.2020 08:18
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В США продолжает расти смертность пациентов с коронавирусом. За сутки скончались 4,5 тысячи человек

В США зафиксирован очередной антирекорд по числу скончавшихся пациентов с коронавирусной инфекцией. Данные опубликовал 17 апреля Университет Джонса Хопкинса.

По данным университет, за сутки умерли 4591 человек, зарегистрировано 31 451 новых случаев заболевания. Показатель смертности за сутки оказался примерно в два раза выше, чем обычно.

Всего в США зарегистрировано более 671 тысячи случаев заражения COVID-19 и 33 284 умерших.

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Комментарии (4)

И это при том, что все по домам сидят. Вопрос: а нужен ли тогда карантин?
193121
Сколько всего умерло за день, и сколько умерло в этот же день год назад? Без этих данных цифра ни о чем.
Pilat
Трамп в эйфории.
США поставили новый мировой рекорд по смертности от коронавируса.
И где ж их доктора хаусы?
Куды подевались болезные?
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