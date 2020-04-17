В США продолжает расти смертность пациентов с коронавирусом. За сутки скончались 4,5 тысячи человек

В США зафиксирован очередной антирекорд по числу скончавшихся пациентов с коронавирусной инфекцией. Данные опубликовал 17 апреля Университет Джонса Хопкинса.



По данным университет, за сутки умерли 4591 человек, зарегистрировано 31 451 новых случаев заболевания. Показатель смертности за сутки оказался примерно в два раза выше, чем обычно.



Всего в США зарегистрировано более 671 тысячи случаев заражения COVID-19 и 33 284 умерших.

