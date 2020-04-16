Бизнесмена-штукатурщика нашли с порезанной шеей на Парашютной. Его искали с вопросом о деньгах
Неподалеку от своего дома в Приморском районе Петербурга с порезами на шее был найден владелец строительной компании, к которому было немало вопросов на несколько миллионов. Кто на него напал, пока он сказать не может.
Как стало известно «Фонтанке» 16 апреля, мужчину с раной на шее нашли около половины второго накануне днем возле лизингового Land Rover. Пострадавший сидел на обочине у перекрестка Парашютной улицы и дороги на Каменку, в нескольких километрах от своего дома. Его увезли в госпиталь МЧС с повреждением трахеи в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.
Пострадавший, по данным СПАРК, является директором строительной компании, которая занимается отделочными работами. В конце марта этого года в Арбитражном суде мировым соглашением закончилось рассмотрение иска на 33 млн рублей от другого строителя. Приморский районный суд на июнь этого года назначил рассмотрение гражданского дела о взыскании неосновательного обогащения.
Под своим именем пострадавший страниц в соцсетях не ведет, однако есть упоминания о нем в начале марта на странице его отца, передавшего сыну бизнес. В записи некий Артур утверждает, что предприниматель «не выплачивает деньги за выполненную работу» и «постоянно» обманывает рабочих. Есть запись подобного содержания от того же числа в группе, где публикуют информацию о недобросовестных работодателях. В ней сказано, что пострадавший занимается отделкой в многоквартирных домах, он якобы входит в доверие, а потом не выплачивает нанятым строителям зарплаты. Автор поста утверждает, что долг за бизнесменом «примерно 5 млн рублей», и просит помочь в его поисках. Он также просит отозваться желающих «за пару соток» уговорить бизнесмена отдать «пару лямов».