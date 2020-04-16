Бизнесмена-штукатурщика нашли с порезанной шеей на Парашютной. Его искали с вопросом о деньгах

Неподалеку от своего дома в Приморском районе Петербурга с порезами на шее был найден владелец строительной компании, к которому было немало вопросов на несколько миллионов. Кто на него напал, пока он сказать не может.



Как стало известно «Фонтанке» 16 апреля, мужчину с раной на шее нашли около половины второго накануне днем возле лизингового Land Rover. Пострадавший сидел на обочине у перекрестка Парашютной улицы и дороги на Каменку, в нескольких километрах от своего дома. Его увезли в госпиталь МЧС с повреждением трахеи в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.