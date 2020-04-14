Создателя паблика «Омбудсмен полиции» привезли на допрос по петербургскому делу о коронавирусном фейке
Автор и создатель телеграм-канала «Омбудсмен полиции» доставлен в отдел столичной полиции. Следователи готовятся допрашивать его по возбуждённому в Петербурге уголовному делу в качестве свидетеля.
О статусе Владимира Воронцова 14 апреля сообщил представляющий его интересы адвокат Сергей Бадамшин. «Обыск завершён. Владимир в сопровождении машины ГАИ и автобуса спецназа доставлен в Отдел собственной безопасности УВД по ЮВАО для допроса следователем СК в качестве свидетеля», — написал он в своём телеграм-канале.
Уголовное дело по статье 207.1 возбуждено петербургским Следкомом по факту публикации в паблике «Омбудсмен полиции» заведомо ложной информации о коронавирусной вспышке в институте ФСБ.
Как уточняет юрист «Правозащиты Открытки» Анастасия Буракова, предложить новость для публикации в паблике «Омбудсмен полиции» может любой пользователь. Пост, который привлёк внимание сначала прокуратуры, а потом и следователей, по её словам, появился именно таким образом. В настоящее время он удалён.
О визите правоохранителей Воронцов рассказал незадолго до семи утра. «У меня в квартире обыск, ломают дверь», — коротко объявил он в паблике. Бадамшин добавил, что сотрудники пришли по постановлению следователя петербургского СК в сопровождении Центра по противодействию экстремизму и при поддержке спецподразделения «Гром».