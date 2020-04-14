Создателя паблика «Омбудсмен полиции» привезли на допрос по петербургскому делу о коронавирусном фейке

Автор и создатель телеграм-канала «Омбудсмен полиции» доставлен в отдел столичной полиции. Следователи готовятся допрашивать его по возбуждённому в Петербурге уголовному делу в качестве свидетеля.



О статусе Владимира Воронцова 14 апреля сообщил представляющий его интересы адвокат Сергей Бадамшин. «Обыск завершён. Владимир в сопровождении машины ГАИ и автобуса спецназа доставлен в Отдел собственной безопасности УВД по ЮВАО для допроса следователем СК в качестве свидетеля», — написал он в своём телеграм-канале.