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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

14.04.2020 12:30
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Создателя паблика «Омбудсмен полиции» привезли на допрос по петербургскому делу о коронавирусном фейке

Автор и создатель телеграм-канала «Омбудсмен полиции» доставлен в отдел столичной полиции. Следователи готовятся допрашивать его по возбуждённому в Петербурге уголовному делу в качестве свидетеля.

О статусе Владимира Воронцова 14 апреля сообщил представляющий его интересы адвокат Сергей Бадамшин. «Обыск завершён. Владимир в сопровождении машины ГАИ и автобуса спецназа доставлен в Отдел собственной безопасности УВД по ЮВАО для допроса следователем СК в качестве свидетеля», — написал он в своём телеграм-канале.

Уголовное дело по статье 207.1 возбуждено петербургским Следкомом по факту публикации в паблике «Омбудсмен полиции» заведомо ложной информации о коронавирусной вспышке в институте ФСБ.

Как уточняет юрист «Правозащиты Открытки» Анастасия Буракова, предложить новость для публикации в паблике «Омбудсмен полиции» может любой пользователь. Пост, который привлёк внимание сначала прокуратуры, а потом и следователей, по её словам, появился именно таким образом. В настоящее время он удалён.

О визите правоохранителей Воронцов рассказал незадолго до семи утра. «У меня в квартире обыск, ломают дверь», — коротко объявил он в паблике. Бадамшин добавил, что сотрудники пришли по постановлению следователя петербургского СК в сопровождении Центра по противодействию экстремизму и при поддержке спецподразделения «Гром».

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Комментарии (7)

Евгений Говоруха
Володя делает правое дело, правда за ним, а СМИ которые не вникли в суть просто глупые. Своей группой и юридической деятельностью он много хорошего простым полицейским сделал, восстановление на работе, надуманные проверки, много помогал сотрудникам которые оказались в трудном положении, вопреки прямым начальникам этих сотрудников.
dimas062
Мда, многим "силовикам" он насолил свой группой в ВК. Рано или поздно все равно закрыли бы или банально исчез бы.
Malyshev73
Раньше повесткой свидетелей вызывали.теперь доставлять начали.Это противозаконно
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