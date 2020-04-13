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#минусвирус на «Фонтанке» — смотри онлайн

13.04.2020 23:42
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Более 30 актеров Большого театра, готовивших концерт против инфекции, заразились коронавирусом

У 34-х сотрудников Большого театра диагностировали коронавирус. Об этом 13 апреля ТАССу сообщил генеральный директор театра Владимир Урин.

Он уточнил, что их немедленно отправили на карантин. Симптомов у большинства нет, так что отправили их домой. Как пишет РБК, сотрудники были заняты в подготовке концерта «Мы вместе», однако их отстранили сразу после постановки диагноза.

Напомним, концерт «Мы вместе» против коронавируса и в поддержку врачей транслировался 11 апреля в эфире телеканала «Россия 1». На сцене Большого театра перед пустым зрительным залом выступали Дмитрий Певцов, Сергей Гармаш, Константин Хабенский, Николай Расторгуев, Дима Билан и многие другие.

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Комментарии (7)

maximvf
Сейчас в Италии и Испании только начали проявляться результаты мер, принятых в конце марта. Не забываем про 14 дней от заражения до симптомов и теста.
260787971
а почему у бессимптомных взяли анализ? То говорят, анализ только при реальных проблемах, то прям у всех берут. Скорее просто вариант отменять все и вся в действии.
VF812
вот, что из дома не пелось? зачем показуху устроили
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