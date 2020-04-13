Более 30 актеров Большого театра, готовивших концерт против инфекции, заразились коронавирусом

У 34-х сотрудников Большого театра диагностировали коронавирус. Об этом 13 апреля ТАССу сообщил генеральный директор театра Владимир Урин.

Он уточнил, что их немедленно отправили на карантин. Симптомов у большинства нет, так что отправили их домой. Как пишет РБК, сотрудники были заняты в подготовке концерта «Мы вместе», однако их отстранили сразу после постановки диагноза.



Напомним, концерт «Мы вместе» против коронавируса и в поддержку врачей транслировался 11 апреля в эфире телеканала «Россия 1». На сцене Большого театра перед пустым зрительным залом выступали Дмитрий Певцов, Сергей Гармаш, Константин Хабенский, Николай Расторгуев, Дима Билан и многие другие.

