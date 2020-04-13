В эфире онлайн-марафона #минусвирус через несколько минут — Андрей Макаревич

Онлайн-марафон #минусвирус — на середине пути. Сейчас на его виртуальную сцену заглянет буквально на одну песню Андрей Макаревич. Послушать его выступление можно на странице https://tv.fontanka.ru/ и в группе «Фонтанки» в соцсети «Вконтакте». Если опоздаете — приходите в текстовую трансляцию, там мы тоже размещаем фрагменты марафона и наши острые наблюдения за происходящим.



Музыкально-информационный марафон «Фонтанки.ру» #минусвирус организован на благотворительной основе. Все участники выступают бесплатно. А всё потому, что они, как и мы на «Фонтанке», надеются, что вы найдете возможность помочь фонду «Не напрасно». Петербургская организация взяла на себя миссию точки сборки всех инициатив помощи медикам, пациентам и обществу во время пандемии коронавируса. Принимайте участие в этой инициативе, заходите на страницу https://defeatcovid.ru/ и находите синюю кнопку «пожертвовать».

