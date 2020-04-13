Андрею Турчаку не понравились «унылые» сосиски для школьников из Питкяранты

Продуктовые наборы, которые получили школьники из карельской Питкяранты, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал «унылыми».



Как сообщает 13 апреля РИА Новости, заявление было сделано в ходе селекторного совещания. Секретарь генсовета «ЕР» не вдохновился пакетом картошки и парой сосисок.



«Мы постоянно получаем сигналы, в том числе и по качеству продовольственных наборов. Коллеги, 21 век — век Интернета. В социальных сетях, к сожалению, появляются фотографии продуктовых наборов ненадлежащего качества, которые уже были выданы семьям.... Республика Карелия — знаменитые фотографии, которые разлетелись по всем социальным сетям, с двумя огурцами, картофелем... и что-то там ещё было в этом унылом пакете. Это недопустимо, и недопустимо не только по требованию Роспотребнадзора, а потому что к людям надо относиться по-человечески, особенно к детям», — сказал Турчак.

