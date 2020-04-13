В ВОЗ объяснили, когда маски становятся опасны для людей. «Маска не должна быть мокрой»

Использование масок при игнорировании других мер по профилактике COVID-19 повышает риск заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович на телеканале «Россия-1».



«Нужно, чтобы у людей было достаточно масок. Однако маска защищает не полностью. Если носить только маску, а все другое бросить — не соблюдать дистанцию, не мыть руки, — вы точно заболеете. Маска не вредна сама по себе. Вред в том, что люди могут поменять свое поведение. Маска не должна быть мокрой. После двух часов использования ее можно выбросить. Иначе вы станете источником инфекции», — цитирует Вуйнович РИА Новости.

