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13.04.2020 07:34
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В ВОЗ объяснили, когда маски становятся опасны для людей. «Маска не должна быть мокрой»

Использование масок при игнорировании других мер по профилактике COVID-19 повышает риск заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович на телеканале «Россия-1».

«Нужно, чтобы у людей было достаточно масок. Однако маска защищает не полностью. Если носить только маску, а все другое бросить — не соблюдать дистанцию, не мыть руки, — вы точно заболеете. Маска не вредна сама по себе. Вред в том, что люди могут поменять свое поведение. Маска не должна быть мокрой. После двух часов использования ее можно выбросить. Иначе вы станете источником инфекции», — цитирует Вуйнович РИА Новости.

Она отметила, что здоровым людям следует носить маски, однако при этом нужно соблюдать определенные условия.

«Если здоровый человек не находится в одном помещении с больным, то маска ему не нужна. Если он находится в толпе, тогда да. Однако физическая дистанция более защищает от заражения, чем маска», — отметила эксперт.

Кроме того, Вуйнович обратила внимание на нехватку медицинских масок.

«Нам нужно обеспечить масками абсолютно всех врачей», — заключила представитель ВОЗ.

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Комментарии (1)

260786601
Еще не много и ВОЗ признают что жить вообще вредно...
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