Пассажирское сообщение с Белоруссией полностью остановлено. Поезда из Петербурга отменены

Белорусская железная дорога отменила последние два пассажирских поезда, которые соединяли страну с Россией. Они ходили в Санкт-Петербург и Москву.



Как сообщает пресс-центр компании 5 апреля, движение приостановлено после уведомления РЖД и касается поездов № 2/1 Минск — Москва и № 52/51 Брест/Минск — Санкт-Петербург.

Поезд в Москву отменён с сегодняшнего дня. В обратном направлении из столицы и Санкт-Петербурга движение остановят с 6 апреля. Состав № 52, который в воскресенье должен был следовать от Бреста до Северной столицы, довезёт пассажиров только до Витебска.