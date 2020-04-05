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05.04.2020 14:09
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Пассажирское сообщение с Белоруссией полностью остановлено. Поезда из Петербурга отменены

Белорусская железная дорога отменила последние два пассажирских поезда, которые соединяли страну с Россией. Они ходили в Санкт-Петербург и Москву.

Как сообщает пресс-центр компании 5 апреля, движение приостановлено после уведомления РЖД и касается поездов № 2/1 Минск — Москва и № 52/51 Брест/Минск — Санкт-Петербург.

Поезд в Москву отменён с сегодняшнего дня. В обратном направлении из столицы и Санкт-Петербурга движение остановят с 6 апреля. Состав № 52, который в воскресенье должен был следовать от Бреста до Северной столицы, довезёт пассажиров только до Витебска.

Деньги за неиспользованные билеты обещают вернуть без дополнительных плат и сборов.

Въезд иностранцев в Россию из-за распространения коронавирусной инфекции ограничен с 18 марта. Тогда же РЖД объявила о приостановке пассажирского сообщения с Белоруссией. Исключением стали только основные поезда из Москвы и Петербурга.

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