Продление нерабочих дней в России после 5 апреля поддерживает менее половины граждан. 46% респондентов портала SuperJob считают, что карантин в связи с пандемией коронавируса нужно продлевать. При этом каждый третий (34%) считает, что затягивать с нерабочими днями дольше одной недели нельзя. Данные опубликованы 2 апреля на сайте компании.

Каждый пятый россиянин (22%) затруднился сформулировать свое отношение к продолжению всеобщего карантина. Исследование было проведено в четверг среди 1600 респондентов из всех округов страны.

В то же время большинство жителей Москвы готовы выйти на работу уже завтра, если бы карантин был снят. Из тех, кто продолжает работать удалённо, за возврат к привычной схеме труда высказались 56%, и лишь 23% против. Из тех, кто во время первой недели карантина не работает, вернуться к труду в офисе готовы 68% респондентов. Опрос москвичей состоялся 31 марта — 2 апреля среди 1600 совершеннолетних граждан имеющих постоянную работу.



Во второй половине дня 2 апреля Владимир Путин обратился к нации с сообщением, что «нерабочая неделя» продлевается до 30 апреля. Соответствующий указ был опубликован сразу после обращения.