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Всё о коронавирусе в Петербурге и в мире . Онлайн

02.04.2020 18:34
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Superjob: Менее половины россиян поддерживают продление общероссийского карантина. Каждый третий против

Продление нерабочих дней в России после 5 апреля поддерживает менее половины граждан. 46% респондентов портала SuperJob считают, что карантин в связи с пандемией коронавируса нужно продлевать. При этом каждый третий (34%) считает, что затягивать с нерабочими днями дольше одной недели нельзя. Данные опубликованы 2 апреля на сайте компании.

Фото: с сайта superjob.ru

Каждый пятый россиянин (22%) затруднился сформулировать свое отношение к продолжению всеобщего карантина. Исследование было проведено в четверг среди 1600 респондентов из всех округов страны.

В то же время большинство жителей Москвы готовы выйти на работу уже завтра, если бы карантин был снят. Из тех, кто продолжает работать удалённо, за возврат к привычной схеме труда высказались 56%, и лишь 23% против. Из тех, кто во время первой недели карантина не работает, вернуться к труду в офисе готовы 68% респондентов. Опрос москвичей состоялся 31 марта — 2 апреля среди 1600 совершеннолетних граждан имеющих постоянную работу.

Во второй половине дня 2 апреля Владимир Путин обратился к нации с сообщением, что «нерабочая неделя» продлевается до 30 апреля. Соответствующий указ был опубликован сразу после обращения.

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Комментарии (1)

SanNik
Государство, придумай людям работу, полезную для государства, на время кризиса, чтобы люди не тупели от безделья, страха и голода.
Поставьте на заводы докторов, полицейских - для досмотра людей перед работой.
Работать сменами по 10 человек. Передвигаться только в своей группе - на автобусе. Один заболел - всех на карантин. Мелкий бизнес развивайте сами. Создавайте новые ячейки общества - предприятия численностью не более 10 человек, которые выпускают один тип продукции. Продается все через агрегаторы - интернет. Заявки формируются в автоматическом режиме.
Нужно 1 000 масок - все мелкие предприятия начинают шить маски.
По сути - плановая экономика, как в СССР. Есть гигантские минусы, но в условиях безработицы лучше хоть что то чем просто сидеть на выходных.
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