В Петербурге детсадовец отравился психотропом. Вещество пятилетка попробовал в гостях
Врачи спасают воспитанника одного из петербургских детсадов, который случайно выпил жидкость с сильным психотропным веществом в составе. Бутылку с наркотиком он нашел в квартире на Морской набережной, где был в гостях вместе с отцом. Теперь радушному хозяину жилища грозит уголовная ответственность.
Как стало известно «Фонтанке» 1 апреля, 5-летний мальчик отхлебнул неизвестный раствор из полулитровой бутылки в понедельник поздно вечером. Как после выяснили специалисты, в ёмкости оказался сильнодействующий психотроп, которой в организме малыша начал действовать незамедлительно. Ребёнка госпитализировали в тяжёлом состоянии.
На следующий день полиция возбудила уголовное дело по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. В отношении отца, который не уследил за сыном, также составлен административный протокол. Семья на учёте не состоит.