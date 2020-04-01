В Петербурге детсадовец отравился психотропом. Вещество пятилетка попробовал в гостях

Врачи спасают воспитанника одного из петербургских детсадов, который случайно выпил жидкость с сильным психотропным веществом в составе. Бутылку с наркотиком он нашел в квартире на Морской набережной, где был в гостях вместе с отцом. Теперь радушному хозяину жилища грозит уголовная ответственность.

Как стало известно «Фонтанке» 1 апреля, 5-летний мальчик отхлебнул неизвестный раствор из полулитровой бутылки в понедельник поздно вечером. Как после выяснили специалисты, в ёмкости оказался сильнодействующий психотроп, которой в организме малыша начал действовать незамедлительно. Ребёнка госпитализировали в тяжёлом состоянии.