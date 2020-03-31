Хакеры подстраиваются под коронавирус. Они нацелились на сервисы для онлайн-конференций и домашнего обучения

Исследовательская компания Check Point Research обратила внимание на активизацию хакеров, которые подделывают сервисы для удаленной работы и обучения. За последнюю неделю были зарегистрированы сотни доменов со словом Zoom.



Об этом 31 марта со ссылкой на исследователей пишет Forbes. Мишенями хакеров в первую очередь стали пользователи Zoom, а также Google Classroom или Google Hangouts. С начала пандемии Zoom появлялось в названиях доменов 1700 раз, причем почти 500 из них за последнюю неделю. Большинство из них компания считает подозрительными.

