Хакеры подстраиваются под коронавирус. Они нацелились на сервисы для онлайн-конференций и домашнего обучения
Исследовательская компания Check Point Research обратила внимание на активизацию хакеров, которые подделывают сервисы для удаленной работы и обучения. За последнюю неделю были зарегистрированы сотни доменов со словом Zoom.
Об этом 31 марта со ссылкой на исследователей пишет Forbes. Мишенями хакеров в первую очередь стали пользователи Zoom, а также Google Classroom или Google Hangouts. С начала пандемии Zoom появлялось в названиях доменов 1700 раз, причем почти 500 из них за последнюю неделю. Большинство из них компания считает подозрительными.
Слово Zoom стало встречаться значительно чаще не только в названиях доменов, но и во вредоносных файлах. Кибер-мошенники маскируют свои сайты под этот сервис и подобные для кражи у пользователей паролей, данных кредитных карт и другой личной информации.
Чтобы себя обезопасить, надо быть уверенным в источнике, который присылает ссылку на участие в конференции.
Подобными приложениями, в том числе, вынуждены пользоваться российские школьники и студенты, которых на время пандемии перевели на удаленное обучение.