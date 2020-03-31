FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: +3
77.73р85.74р
СРОЧНО

Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

31.03.2020 22:44
0
Печать

Хакеры подстраиваются под коронавирус. Они нацелились на сервисы для онлайн-конференций и домашнего обучения

Исследовательская компания Check Point Research обратила внимание на активизацию хакеров, которые подделывают сервисы для удаленной работы и обучения. За последнюю неделю были зарегистрированы сотни доменов со словом Zoom.

Об этом 31 марта со ссылкой на исследователей пишет Forbes. Мишенями хакеров в первую очередь стали пользователи Zoom, а также Google Classroom или Google Hangouts. С начала пандемии Zoom появлялось в названиях доменов 1700 раз, причем почти 500 из них за последнюю неделю. Большинство из них компания считает подозрительными.

Слово Zoom стало встречаться значительно чаще не только в названиях доменов, но и во вредоносных файлах. Кибер-мошенники маскируют свои сайты под этот сервис и подобные для кражи у пользователей паролей, данных кредитных карт и другой личной информации.

Чтобы себя обезопасить, надо быть уверенным в источнике, который присылает ссылку на участие в конференции.

Подобными приложениями, в том числе, вынуждены пользоваться российские школьники и студенты, которых на время пандемии перевели на удаленное обучение.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний