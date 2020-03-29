Лекарство от коронавируса существует, утверждают французские ученые после излечения 97% подопытных пациентов

Препараты гидроксихлорохин и азитромицин показали свою высокую эффективность при лечении коронавирусной инфекции, заявил микробиолог Средиземноморского института инфекционных заболеваний Дидье Рауль.



Последние исследования, результаты которых марсельские врачи представили накануне и которые 29 марта продолжают в социальных сетях обсуждать их коллеги в США и Испании, проводились на 80 пациентах. В течение шести-семи дней 78 из них вылечились.

Гидроксихлорохин и азитромицин назначаются коронавирусным пациентам в комбинации. Они изобретены в прошлом веке и применяются для лечения аутоимунных заболеваний (например, волчанка) и инфекционных (самое распространенное - малярия).