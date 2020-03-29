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29.03.2020 22:47
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Лекарство от коронавируса существует, утверждают французские ученые после излечения 97% подопытных пациентов

Препараты гидроксихлорохин и азитромицин показали свою высокую эффективность при лечении коронавирусной инфекции, заявил микробиолог Средиземноморского института инфекционных заболеваний Дидье Рауль.

Последние исследования, результаты которых марсельские врачи представили накануне и которые 29 марта продолжают в социальных сетях обсуждать их коллеги в США и Испании, проводились на 80 пациентах. В течение шести-семи дней 78 из них вылечились.

Гидроксихлорохин и азитромицин назначаются коронавирусным пациентам в комбинации. Они изобретены в прошлом веке и применяются для лечения аутоимунных заболеваний (например, волчанка) и инфекционных (самое распространенное - малярия).

Испытания препаратов проводились в различных странах. Италия и Франция уже назначают их пациентам. Индия, в которой сосредоточено основное производство гидроксихлорохина, запретила его экспорт и прописывает гражданам из высокой группы риска в качестве профилактического средства. В первую очередь - врачам.

В мире к вечеру 29 марта зарегистрированы более 700 тысяч подтвержденных случаев коронавируса, умерли более 33 тысяч пациентов.

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Комментарии (12)

radon
А как антибиотик может быть эффективным против вируса? Антибиотик только микробов убивает.
Pilat
А может все же русская водка с перцем?
260605171
И без этих лекарств вылечивается примерно девяноста пять процентов (средняя смертность по миру -- пять процентов). А тут будет девяносто семь, что лучше, но не прорыв.
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