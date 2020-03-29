Минпромторг придумал, как спасти бизнес от коронавируса: отмена НДС, арендные каникулы, льготное рефинансирование

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский опубликовал предложения Минпромторга по экстренной помощи представителям потребительского рынка и связанному с ним бизнесом. В документе за подписью министра промышленности и торговли Дениса Мантурова говорится, что экстренные меры требуют немедленного принятия, так как падение оборотов торговли, общественного питания и бытовых услуг составляет 80%.

Налоговые меры:

Отменить начисление НДС для указанных секторов экономики на указанный период. По ранее возникшему НДС установить отсрочку на 6 месяцев от установленной даты платежа.



Отменить начисление налога на прибыль за указанный период. По ранее возникшему НП установить отсрочку на 6 месяцев от установленной даты платежа.

Отменить начисление налогов на имущество, НДФЛ, иных налогов и сборов для указанных предприятий, арендной платы за землю, в том числе торговых центров.

Отменить начисление налогов с ФОТ на персонал, остающийся в штате организаций; отменить взимание ЕНВД, налогов по УСН, налогов по патентной системе.

Трудовые отношения и социальная поддержка:

Установить право работодателя отпускать персонал в вынужденный отпуск на период до 6 месяцев с направлением списков в органы соцзащиты для выплаты им государством специальных ежемесячных пособий.

Государству выплачивать пособия до 80% заработной платы уволенным и отправленным в отпуска работникам.

Предоставить работодателям право сокращать работников (уведомив их за 15 дней с выплатой заработной платы за указанный период) с целью позволить сохранить денежные средства компаний для сохранения бизнеса.



Меры по поддержке финансовой стабильности:

Поручить ЦБ выработать комплекс мер по обеспечению льготного рефинансирования и реструктурирования кредитов в указанных отраслях.

Не применять пени, штрафы и санкции за нарушение действующих ковенант.

Ограничить максимальную ставку кредитования 8%.

Предоставить каникулы по выплате процентов, погашению основного долга и выполнению ковенант по кредитным договорам.

Временно снизить и унифицировать ставки эквайринга по нижнему значению для всех секторов розницы.

Аренда:

С целью не допустить дальнейшего разрушения товаропроводящей цепочки (производство, опт, розница) и обеспечить возможность её восстановления после кризиса необходимо урегулировать вопросы арендных отношений. Это позволит сбалансировать интересы арендаторов, арендодателей и банков.

Установить «арендную амнистию» — объявленное законом прекращение взимания арендных платежей с предприятий потребительского рынка, а также связанного с ним производства, кроме продовольственного ретейла, который должен быть переведен на аренду исходя из процента выручки (вопрос, требующий обсуждения);



При условии применения «арендной амнистии» запретить расторжение договоров аренды, кроме как по соглашению сторон. Сроки и условия договоров аренды продлеваются на период «арендной амнистии».

Арендодателям предоставляется право на каникулы на обслуживание банковских кредитов на период «арендных каникул».

ЦБ РФ создать условия для коммерческих банков по выполнению указанных мер. В отношении непродуктовых торговых сетей не заставлять их держать магазины открытыми, если это экономически нецелесообразно. При необходимости принять меры поддержки для сохранения центральных офисов (то есть технологий, которые после кризиса возможно применить для восстановления сети).

В случае установления карантина сохранить работу всей продуктовой розницы, в том числе несетевой, а работу предприятий общественного питания перевести в режим доставки или работы навынос.

Не допустить нормированного снабжения — эта мера не требуется, она похоронит продовольственный сегмент целиком — от производства до розницы;

