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28.03.2020 18:49
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В Ростове-на-Дону в горящих камышах умер пожарный

Поле с камышами пытаются потушить пожарные неподалеку от стадиона в Ростове-на-Дону вечером 28 марта. Один из спасателей попал в кольцо пламени и не смог выбраться.

Как пишет ТАСС, горит поле на площади около 25 га, строений на нем нет, только заросли камышей. Пожару присвоен повышенный, четвертый из пяти возможных, номер сложности, его тушат с помощью вертолета и пожарного поезда. Пытаются справиться спасатели и руками, однако один из них погиб.

Угрозы строениям и находящейся неподалеку «Ростов-Арене» нет. Основная версия пожара — поджог. По некоторым данным, передвигались виновники на белой «Ладе», их ищут.

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Комментарии (1)

nuga
Это короновирус поджёг камыш
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