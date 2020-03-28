В Ростове-на-Дону в горящих камышах умер пожарный

Поле с камышами пытаются потушить пожарные неподалеку от стадиона в Ростове-на-Дону вечером 28 марта. Один из спасателей попал в кольцо пламени и не смог выбраться.



Как пишет ТАСС, горит поле на площади около 25 га, строений на нем нет, только заросли камышей. Пожару присвоен повышенный, четвертый из пяти возможных, номер сложности, его тушат с помощью вертолета и пожарного поезда. Пытаются справиться спасатели и руками, однако один из них погиб.

