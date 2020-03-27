ФАВТ: В Таиланде и Индонезии остается 21 тысяча российских туристов

Вывозными рейсами российских авиакомпаний в течение следующей недели должны вернуть на родину оставшихся за границей туристов из РФ. Об этом 27 марта сообщает федеральное агентство воздушного транспорта.



По данным МИД, на которые ссылается ведомство, наибольшее количество россиян находится в Индонезии и Таиланде, 4 тыс. и 17 тыс. человек соответственно.



В Таиланде преимущественно находятся пассажиры с авиабилетами. Их будут доставлять в Россию в рамках обязательств туроператоров и авиакомпаний и до 1 апреля.

