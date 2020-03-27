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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

27.03.2020 19:17
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ФАВТ: В Таиланде и Индонезии остается 21 тысяча российских туристов

Вывозными рейсами российских авиакомпаний в течение следующей недели должны вернуть на родину оставшихся за границей туристов из РФ. Об этом 27 марта сообщает федеральное агентство воздушного транспорта.

По данным МИД, на которые ссылается ведомство, наибольшее количество россиян находится в Индонезии и Таиланде, 4 тыс. и 17 тыс. человек соответственно.

В Таиланде преимущественно находятся пассажиры с авиабилетами. Их будут доставлять в Россию в рамках обязательств туроператоров и авиакомпаний и до 1 апреля.

«Вывоз граждан РФ из Индонезии будет осуществлен российскими авиакомпаниями, которые ранее осуществляли регулярные и чартерные полеты. Это «Аэрофлот» и «Россия», — сообщает Росавиация.

Также сейчас прорабатываются варианты вывоза россиян из Латинской Америки (Бразилия, Чили, Перу, Аргентина). В плане — вылет борта на 524 кресла из Москвы в данном направлении 30 марта. Точный маршрут будет обозначен позднее, после получения разрешений авиационных властей соответствующих стран.

На заседании рабочей группы рассмотрены также вопросы доставки россиян из Индии, Туниса, Молдавии, Черногории, Танзании, Маврикия, Сейшельских островов и других государств.

Группы продолжат работать в ежедневном режиме.

Как писала «Фонтанка», сегодня была вывезена часть туристов с Бали.

«Фонтанка» продолжает следить онлайн за событиями, связанными с коронавирусом, в мире, стране и в Петербурге.

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Комментарии (1)

260750521
Страна называется ТаИланд, а не ТаЙланд.

Господа "журналисты", проверяйте орфографию.
Честно говоря, после таких ошибок дальше читать не хочется, непрофессионализм очевиден. Если нет желания проверить орфографию (что проще всего), то уж вряд ли кто-то озаботился проверить факты...
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