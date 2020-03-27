«Рейсы Qatar Airlines с россиянами из Дохи в Санкт-Петербург и Москву не выпускают в РФ. Всех высадили из самолета и сказали ждать. Авиакомпания готова доставить всех домой, но нет разрешения из России», — рассказал 27 марта читатель «Фонтанки» Сергей, который собирался вернуться домой рейсом QR233.

Читатели «Фонтанки», которых авиакомпания Qatar Airways вывозила с Бали, на несколько часов застряли во время пересадки в Катаре, так как разрешения на вылет на родину выдано не было. К счастью, ситуацию удалось разрешить.

По его словам, в аэропорту Катара россияне провели более 4 часов в неведении. «Если запретят вывозить, то я теряюсь, как они отсюда будут добираться», — посетовал турист.



«Нас больше тысячи человек! Катарские авиалинии вывозят наших граждан домой. В самолетах летят только наши граждане, но почему-то рейс не пускают», — рассказал «Фонтанке» другой очевидец.



Другая читательница Риса сообщила, что пребывание туристов пытались скрасить работники аэропорта и перевозчика. «Нам организовали завтрак. Пообещали, что будет организован ланч в час дня. И они, действительно, стараются помочь<...> Хочется сказать, что мы тут не в пустыне без еды и воды и нас тут всех бросили», — поделилась своими впечатлениями россиянка.



Чуть позже в МИД РФ заверили, что вопрос удалось решить. «Разрешение на сегодняшний застрявший вылет из Дохи в Москву официально выдано», — сообщил консул России в Индонезии Илья Ильин.



Эту информацию подтверждают и очевидцы. «Наша ситуация решается. Наш рейс перенесли на 16:50», — рассказала читательница.

