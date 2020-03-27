FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +9
78.72р85.96р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

27.03.2020 14:15
1
Печать

В России из-за коронавируса перенесли сдачу ЕГЭ и ОГЭ

Министерство просвещения России приняло решение о переносе сроков сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Об этом 27 марта со ссылкой на ведомство сообщил РБК.

По данным издания, проведение Единого государственного экзамена для учеников 11 классов начнется с 8 июня, а Основного государственного экзамена для девятиклассников — с 9 июня.

Решение было принято в связи с распространением в стране новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

Напомним, ранее с соответствующим предложением выступил заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышев (ЛДПР). По его мнению, сдачу экзаменов необходимо было сдвинуть на конец лета 2020 года.

«Фонтанка» продолжает следить онлайн за событиями, связанными с коронавирусом, в мире, стране и в Петербурге.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

ShyTaty
В конце лета бедные дети вообще ничего не вспомнят.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний