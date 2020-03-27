В России из-за коронавируса перенесли сдачу ЕГЭ и ОГЭ

Министерство просвещения России приняло решение о переносе сроков сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Об этом 27 марта со ссылкой на ведомство сообщил РБК.

По данным издания, проведение Единого государственного экзамена для учеников 11 классов начнется с 8 июня, а Основного государственного экзамена для девятиклассников — с 9 июня.



Решение было принято в связи с распространением в стране новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).



Напомним, ранее с соответствующим предложением выступил заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышев (ЛДПР). По его мнению, сдачу экзаменов необходимо было сдвинуть на конец лета 2020 года.

