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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

27.03.2020 13:19
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В Госдуме предложили перенести сдачу ЕГЭ на конец лета

В Госдуме предложили перенести проведение Единого государственного экзамена — 2020 на более поздний срок в связи с распространением в России новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). С таким предложением выступил заместитель председателя парламентского комитета по образованию и науке Борис Чернышев (ЛДПР).

Как сообщает 27 марта РИА Новости, Чернышев направил своё предложение вице-премьеру Татьяне Голиковой. Оно заключается в переносе основного периода сдачи ЕГЭ на август 2020 года, а также в сдвиге сроков приемных кампаний в вузах.

Чернышев отметил, что о реальной необходимости меры можно будет говорить примерно через месяц, если того потребует эпидемиологическая ситуация.

Напомним, ранее из-за коронавируса в России перенесли даты досрочного периода сдачи ЕГЭ. Он должен был стартовать 20 марта и закончиться 6 апреля.

«Фонтанка» продолжает следить онлайн за событиями, связанными с коронавирусом, в мире, стране и в Петербурге.

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Комментарии (5)

nuga
Значит карантин собираются держать полгода? За чей счет банкет?
Antivse
Полагаю, гениальным представителям отдельных республик, хоть и с трудом говорящих на русском языке, можно экстерном 100 балов проставить по всем предметам. От этого ничего не изменится.
Delon
А поступление в ВУЗы - на следующий год.
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