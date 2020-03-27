В Госдуме предложили перенести сдачу ЕГЭ на конец лета

В Госдуме предложили перенести проведение Единого государственного экзамена — 2020 на более поздний срок в связи с распространением в России новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). С таким предложением выступил заместитель председателя парламентского комитета по образованию и науке Борис Чернышев (ЛДПР).
Как сообщает 27 марта РИА Новости, Чернышев направил своё предложение вице-премьеру Татьяне Голиковой. Оно заключается в переносе основного периода сдачи ЕГЭ на август 2020 года, а также в сдвиге сроков приемных кампаний в вузах.
Чернышев отметил, что о реальной необходимости меры можно будет говорить примерно через месяц, если того потребует эпидемиологическая ситуация.
Напомним, ранее из-за коронавируса в России перенесли даты досрочного периода сдачи ЕГЭ. Он должен был стартовать 20 марта и закончиться 6 апреля.
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