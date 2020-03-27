В Госдуме предложили перенести сдачу ЕГЭ на конец лета

В Госдуме предложили перенести проведение Единого государственного экзамена — 2020 на более поздний срок в связи с распространением в России новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). С таким предложением выступил заместитель председателя парламентского комитета по образованию и науке Борис Чернышев (ЛДПР).



Как сообщает 27 марта РИА Новости, Чернышев направил своё предложение вице-премьеру Татьяне Голиковой. Оно заключается в переносе основного периода сдачи ЕГЭ на август 2020 года, а также в сдвиге сроков приемных кампаний в вузах.

