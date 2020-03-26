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26.03.2020 09:33
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Пока никого нет дома. В Стрельне вор вынес из квартиры драгоценностей и валюты на 3 млн

Квартирная кража принесла миллионный доход вору в Петродворцовом районе Петербурга. В дом чужак зашёл через дверь.

Как стало известно «Фонтанке» 26 марта, накануне днём 59-летний петербуржец обнаружил взломанный замок в собственной квартире на пятом этаже на Львовской улице в Стрельне. Неизвестный тщательно исследовал жилплощадь и забрал с собой два золотых кольца с бриллиантами, две пары серёжек с этим же драгоценным камнем, 35 тысяч евро, тысячу долларов и 40 тысяч рублей. Сумму ущерба хозяин оценил в 3,2 млн рублей.

Сейчас полиция изучает кадры, снятые установленной на доме камерой. Возбуждено уголовное дело о краже.

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