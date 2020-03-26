Пока никого нет дома. В Стрельне вор вынес из квартиры драгоценностей и валюты на 3 млн
Квартирная кража принесла миллионный доход вору в Петродворцовом районе Петербурга. В дом чужак зашёл через дверь.
Как стало известно «Фонтанке» 26 марта, накануне днём 59-летний петербуржец обнаружил взломанный замок в собственной квартире на пятом этаже на Львовской улице в Стрельне. Неизвестный тщательно исследовал жилплощадь и забрал с собой два золотых кольца с бриллиантами, две пары серёжек с этим же драгоценным камнем, 35 тысяч евро, тысячу долларов и 40 тысяч рублей. Сумму ущерба хозяин оценил в 3,2 млн рублей.
Сейчас полиция изучает кадры, снятые установленной на доме камерой. Возбуждено уголовное дело о краже.