Минздрав ждет вспышку коронавируса в России. «Мы готовимся к взрывному развитию по типу ядерной реакции»

В России готовятся к взрыву числа заболевших коронавирусом. Об этом заявил профессор, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Николай Малышев в эфире шоу «60 минут», которое вышло 25 марта на канале «Россия-1».

«Мы готовимся к взрывному развитию по типу ядерной реакции. Сначала мы видели арифметическое добавление количества заболевших, а сейчас оно, по сути, геометрическое», — сказал он.

Малышев обратил внимание на суточный скачок заболевших. В течение одного дня в России коронавирусом заразились 163 человека, что втрое больше, чем днем ранее. По его мнению, в дальнейшем «огромное количество людей будет заболевать и требовать медицинского ухода».