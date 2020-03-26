FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +6
77.79р84.15р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

26.03.2020 07:13
14
Печать

Минздрав ждет вспышку коронавируса в России. «Мы готовимся к взрывному развитию по типу ядерной реакции»

В России готовятся к взрыву числа заболевших коронавирусом. Об этом заявил профессор, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Николай Малышев в эфире шоу «60 минут», которое вышло 25 марта на канале «Россия-1».

«Мы готовимся к взрывному развитию по типу ядерной реакции. Сначала мы видели арифметическое добавление количества заболевших, а сейчас оно, по сути, геометрическое», — сказал он.

Малышев обратил внимание на суточный скачок заболевших. В течение одного дня в России коронавирусом заразились 163 человека, что втрое больше, чем днем ранее. По его мнению, в дальнейшем «огромное количество людей будет заболевать и требовать медицинского ухода».

«Поэтому на всех территориях, в том числе и в Москве, сейчас готовятся новые стационары, новые койки. Их стараются оборудовать по последним требованиям. И все это должно помочь. Дело в том, когда начинается это взрывное развитие, самое важное — не растеряться и оказывать помощь именно тем, кому это требуется», — добавил профессор.

Президент России Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей, чтобы россияне провели ее дома, что снизит распространение болезни. В Москве и Петербурге власти объявили, что в течение этого времени будут закрыты бары, рестораны и развлекательные заведения в ТРЦ. Погулять в парках не получится, их также закрывают. Работать будут только продуктовые магазины, банки и аптеки.

Согласно данным ВОЗ, в мире заразились уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончались. В России коронавирус выявили у 658 человек, при этом 29 пациентов уже выздоровели.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (14)

Chefgalkin
Вопрос весь общепит закроют в Санкт-Петербурге на неделю ?
alexpv
А этот профессор в статистике вообще разбивается?
То что больных короновирусом до недавнего времени просто не считали и не выявляли, ну переболел с температурой 39, орви поставили и никто не заметил.
А теперь все кинулись тесты делать, вот и всплеск по статистике.
lexus
Задача властей не допустить взрывного роста. Это очевидно, я бы действовал так же, если бы знал что остановить болезнь невозможно. Мы все заболеем, главное чтобы медпомощь пришла если понадобится.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний