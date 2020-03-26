О существовании брошюры «В помощь информированию о поправках в Конституцию» в марте сообщали «МБХ Медиа», называя заказчиком администрацию президента. Теперь она появилась на региональных официальных ресурсах, причем весьма почтенных: судя по ссылкам, текст выложен на портале Смольного в районных закладках, а также МО Тосненского района Ленобласти и кожно-венерологического диспансера №9. Это рискованно: текст такой силы, что на его фоне меркнут сами поправки. Корреспондент честно пытался провести мысленный эксперимент и атаковать агитатора с позиций то малообеспеченного, то критически мыслящего гражданина. Докладываю: гипотетический госслужащий, вооруженный катехизисом, отобьется, даже не вспотев. Главное — не анализировать.

Фото: скрин обложки

Впечатляет уже эпиграф: это несколько цитат, видимо, уважаемых людей в диапазоне от депутата Европарламента Жиля Лебретона до депутата чешского парламента Любомира Вольного: «Путин освежает», «Путин — отличный президент», «Европа нуждается в большем количестве Путиных» и так далее. Оперевшись на авторитет больших мыслителей современности, идем дальше. А дальше — шесть групп населения, с которыми предстоит иметь дело. Патриоты, лоялисты и пенсионеры — это семечки для агитатора. Главной подлости надо ждать при общении с молодежью (и активной частью общества), критически мыслящими и, само собой, малообеспеченными. «Он не вечен». Как пугать патриотов и совестить молодежь

Пример — рубрика «патриотический мотив» и «суверенитет». Первой тройке «патриот — лоялист — пенсионер» прописаны старые добрые рецепты: «Путин вернул России величие», «поправки обезопасят Конституцию от посягательств Запада», а также «мало ли чего еще потребуют: родителей назвать не папа и мама, а родитель 1 и 2». Плюс пример политизированного решения ЕСПЧ по ЮКОС и достоверная информация: «добрые соседи посматривают на наш Крым, Курилы, Калининград». Непонятливым напоминают о двойных агентах во власти в 1990-е годы и успокаивают: «Не смогут всякие беглые олигархи (например Ходорковский) стать Президентом России». То ли дело убедить ухмыляющегося наглеца с полным печатей загранпаспортом. Здесь нужен подход, и он найден: «Россия — часть мира. И она должна защищать интересы своих граждан, — сообщает брошюра. — Во Франции конституция страны — в приоритете. Мы чем хуже?»



Характерно, что с темой гражданского долга к «трудным» категориям даже не суются, в этой главе все для пенсионеров и патриотов. Зато отрываются в «Запросе на справедливость», и в ход идет пресловутый комплексный обед от Эллы Памфиловой. Критически мыслящим заранее осуждающе заглядывают в глаза и сообщают: «Индексация пенсий нужна как минимум пенсионерам, которыми будут все, рано или поздно. Утверждать иное и голосовать против — аморально по отношению к старикам, к собственным родителям».

Им же, критикам, адресуют аргумент, против которого не попрешь: «Для принятия поправок было бы достаточно и голосования в Госдуме и Совете Федерации, но Президенту всегда важно услышать голос россиян». «Молодежь» стращают: «Если мы не пойдем — все решат за нас. Нельзя отдавать все важные политические решения на откуп «патриархату». Под «патриархатом», видимо, понимаются пенсионеры, к которым через слово апеллирует брошюра.

«Молодежь» же — главный адресат главы «Запрос на обновление». В ней сообщают, что так жить дальше нельзя, «Конституция — не догма!», а между Россией времен Ельцина и Россией 21-го века такая же разница, как между городским таксофоном и новым смартфоном. «О многом раньше просто не думали, — всплескивает руками автор. — А теперь это — must have» (и трогательно переводит — «обязательно», молодежь же разная бывает).



Самая понятная рубрика — страхи и опасения, здесь только пальцы загибай. Если ты пенсионер, то помнишь 1990-е и знаешь: «Раньше на пенсию разве что батон хлеба в день можно было купить, сейчас пенсии и выплачиваются регулярно, не как при Ельцине». Если ты патриот, то знаешь опасную истину: «Как человек, Путин не вечен» (видимо, в каком-то другом качестве все-таки вечен), а поправки «оберегают страну от влияния беглых олигархов, оранжевых революций и международных НКО, настроенных на разорение страны».

Если ты критик, то и тебе найдут повод проголосовать «за»: «Поправки не оставят никому соблазнов и шансов злоупотреблять своим положением, кто бы ни стал президентом после Путина» (судя по этой фразе, соблазны исчезнут только тогда). Ну и, наконец, не стоит забывать геополитические азы: «НАТО приближается к российским границам», «могут смениться дружественные России режимы в Белоруссии и Казахстане». «Пока Путин на месте, никто к нам не сунется, — обнадеживают общественность и вновь возвращают к тяжелым мыслям: — Но он не вечен».



«Да, это переворот, но это правильный переворот». Сложных вопросов не бывает

Надо отдать авторам должное — они не только хватают собеседника за грудки, но и готовы выслушать встречные вопросы. Даже сложные. Начинают с тяжелой артиллерии: «Правда ли, что Путин меняет Конституцию под себя, чтобы остаться у власти?» — будто бы спрашивают все от мала до велика. Понятно, что универсальный ответ «нет», а вот аргументы заготовлены разные, в количестве 13 штук.

Ни от «лоялистов», ни от «критических» не скрывают, что Путин и так бы остался за старшего («центром силы»), в какой бы должности ни находился после 2024 года. Заранее согласных еще и разгоняют мыслью, что «Путин, как всегда, обыграл всех наперед», и пока оппозиция с элитой пилила его наследство, он дал сигнал, что может и не уйти. Интересно посмотреть на тех, кого авторы считают «патриотами»: этой категории предложено довольствоваться тезисом: «Это противники Путина и России «ходят под себя» от страха, что он и дальше будет укреплять страну».



А вот со скептиками не сюсюкают: «Это единственно честная модель транзита власти», и все решится на референдуме. Здесь, прямо скажем, создается диссонанс, потому что далее обсуждается, почему выбрана форма голосования, а не референдума? Проще всего с пенсионерами и малообеспеченными, их просят не анализировать: «Если не прийти на голосование, то большинство будет у пришедших, ангажированных Западом и оппозицией, и их голосование против отменит индексацию пенсий и социальные льготы». Остальным сообщают, что поправки вступят в силу, только если их поддержит большинство граждан (хотя, вообще-то, для этого хватает одобрения федерального и региональных парламентов). Ну и в конце уже совсем рискованно: «какое-то голосование» пройдет по всем стандартам президентских выборов; это смотря, о каких стандартах речь, точно не о процедуре.

Почему все-таки голосование за комплексный обед и не за каждое блюдо отдельно? Ну а как вы хотите: «...вряд ли кто-то станет выбирать, что нужнее — индексация пенсий, четкое ограничение власти президента двумя сроками или чтобы у чиновников двойного гражданства не было. Что предлагаете выбросить?» Кроме того, все поправки взаимосвязаны (так и написано), бюллетень был бы очень длинным, и теперь нет лазеек для иностранных агентов.

