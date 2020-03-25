Комитетам и районам выходные не прописаны. Чиновники продолжат работу, говорят в Смольном
Органы государственной власти Петербурга вне зависимости от уровня продолжат работу в течение следующей нерабочей недели. Никто не распускает и структуры жизнеобеспечения.
О том, что работа продолжается в штатном режиме, «Фонтанке» 25 марта рассказали в пресс-службе администрации губернатора. Напомним, ранее президент Владимир Путин в целях борьбы с распространением коронавируса объявил следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы. «Естественно, все структуры жизнеобеспечения, медучреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские и финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжат свою работу», — добавил глава государства.
О тех, кто все же собрался устроить своим сотрудникам незапланированные новогодние каникулы — и как они к этому относятся, читайте в ближайшее время на «Фонтанке».