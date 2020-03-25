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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

25.03.2020 18:41
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Комитетам и районам выходные не прописаны. Чиновники продолжат работу, говорят в Смольном

Органы государственной власти Петербурга вне зависимости от уровня продолжат работу в течение следующей нерабочей недели. Никто не распускает и структуры жизнеобеспечения.

О том, что работа продолжается в штатном режиме, «Фонтанке» 25 марта рассказали в пресс-службе администрации губернатора. Напомним, ранее президент Владимир Путин в целях борьбы с распространением коронавируса объявил следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы. «Естественно, все структуры жизнеобеспечения, медучреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские и финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжат свою работу», — добавил глава государства.

О тех, кто все же собрался устроить своим сотрудникам незапланированные новогодние каникулы — и как они к этому относятся, читайте в ближайшее время на «Фонтанке».

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Комментарии (1)

zemlinet
Если объявлена выходная неделя, то для работающих зарплата будет выплачиваться в двойном размере, как работа в выходной день? Не может же быть так, что уровень оплаты у работающих и находящихся дома одинаковый ... притом, что работающие ещё и подвергаются риску заражения ...
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