Первые 44 российских ипотечных заемщика получили каникулы из-за коронавируса

«Абсолют банк» стал первым в России кредитным учреждением, отчитавшимся о предоставлении реальных кредитных каникул своим заемщикам, попавшим в трудную финансовую ситуацию из-за коронавируса.

«За два дня получили 44 заявки. Все уже одобрены», — сообщили «Фонтанке» в банке утром в среду, 25 марта. Отсрочки — без начисления процентов и штрафов — предоставляются на три месяца.

В качестве доказательства от заемщиков просят предоставить больничный, приказ о переводе в неоплачиваемый отпуск, либо другие документы, подтверждающие временную потерю доходов. Срок обработки таких заявлений в «Абсолюте» — 3 дня.