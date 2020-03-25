Первые 44 российских ипотечных заемщика получили каникулы из-за коронавируса
«Абсолют банк» стал первым в России кредитным учреждением, отчитавшимся о предоставлении реальных кредитных каникул своим заемщикам, попавшим в трудную финансовую ситуацию из-за коронавируса.
«За два дня получили 44 заявки. Все уже одобрены», — сообщили «Фонтанке» в банке утром в среду, 25 марта. Отсрочки — без начисления процентов и штрафов — предоставляются на три месяца.
В качестве доказательства от заемщиков просят предоставить больничный, приказ о переводе в неоплачиваемый отпуск, либо другие документы, подтверждающие временную потерю доходов. Срок обработки таких заявлений в «Абсолюте» — 3 дня.
Собирать заявления об отсрочке выплат от своих клиентов «Абсолют банк» начал в понедельник. Это далеко не самый крупный игрок на рынке ипотеки. По данным Banki.ru, на него приходится лишь чуть больше 1% общей ипотечной задолженности в России (около 80 млрд рублей). Вместе с ним об аналогичных планах заявляли и другие банки, к примеру, ВТБ и «Открытие», однако реальную программу с четкими критериями и инструкцией, как доказать потерю доходов и получить отсрочку платежей, опубликовал только «Абсолют».