Из Китая прилетели маски для волонтёров, МВД и ФСБ

Лидеры России и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин обсуждали ситуацию с коронавирусом COVID-19 19 марта и договорились о дальнейшей взаимопомощи и кооперации в медицинской сфере и разработке лекарств. Глава Минпромторга Денис Мантуров 22 марта заявил, что швейные предприятия начали делать многоразовые маски.

Самолёт Ан-124 ВКС России доставил из Китая 25,5 миллиона индивидуальных защитных масок, он приземлился на аэродроме Чкаловский под Москвой. Об этом сообщает 23 апреля РИА Новости со ссылкой на Минобороны. Доставленные маски, по данным Минпромторга, планируется направить в регионы, волонтёрским движениям, занимающимся доставкой продуктов пожилым людям, а также в ряд федеральных органов: ФТС, МВД, ФСБ и пр.

«Почта России» планирует закупить 7,6 млн медицинских масок для сотрудников на ближайший месяц, пишет «Коммерсантъ». 3 млн уже закуплены, их раздадут сотрудникам в городах, где есть зараженные COVID-19, выдача начнется с 25 марта.

Во Всемирной организации здравоохранения говорят, что медицинские маски должны носить только заболевшие пациенты и врачи, здоровым людям они могут даже навредить. Тем не менее ажиотаж не прекращается. УФАС в Петербурге уже расследует дело о «масочном картеле» из-за повышения цен. Если придерживаться версии антимонопольщиков, то можно говорить о тройном ударе из Китая. Во-первых, оттуда распространился коронавирус; во-вторых, именно китайские туристы, пока они были в Петербурге, массово закупали маски; ну и в третьих, именно на Китай приходилось 80% всех масок, продававшихся в России, которых рынок лишился, когда Поднебесной самой не хватало.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 292 тысяч человек, свыше 12,7 тысячи скончались. В России более 360 заболевших. При этом в Китае число больных с каждым днём снижается, в больницах остаются чуть больше 5 тысяч человек, и почти 90% всех зараженных выздоровели.