Электрички в Петергофе задержал остановившийся товарняк. Он уехал, остальные опаздывают

Техническая остановка грузового состава сбила расписание пригородных поездов на Балтийском направлении Октябрьской железной дороги. Электрички вечером 20 марта опаздывают в обоих направлениях.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ОЖД, заминку вызвал товарный поезд, который в половине седьмого вечера встал на перегоне Новый Петергоф - Ораниенбаум. Технические неполадки устранены, состав возобновил движение, но задержал три электрички.

«Ласточка» № 7111 добралась до станции «Старый Петергоф» с полуторачасовым опозданием. Пригородного электропоезд № 7114 сообщением Ораниенбаум – Санкт-Петербург выбился из графика ориентировочно на 40-50 минут. На 55 минут позже обычного на станции «Старый Петергоф» дождались электричку № 6629, которая увозит из Петербурга в Лебяжье.