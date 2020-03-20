«Мы все стали участниками фильма-катастрофы». Как пережить панику и стресс во время пандемии

Паническая атака от новостей про коронавирус и обвал рубля накрывают самого психически устойчивого человека. На фоне острого психоза, в который погрузился весь мир, порой кажется, что все мы в итоге умрем от страха, а не от коронавируса.

Анастасия Трещевская





Чем опасен полный холодильник и какова терапевтическая роль туалетной бумаги, рассказала «Фонтанке» Анастасия Трещевская, врач-психиатр, психотерапевт, специалист по лечению психосоматических расстройств, главный специалист-психотерапевт Тосненского района Ленинградской области.

Пора объявлять психическую эпидемию

— У вас нет чувства, что все мы благодаря коронавирусу оказались внутри мирового реалити-шоу?

— Ощущение, что все мы участники фильма-катастрофы, имеет научное название — массовый психоз или массовая истерия. По сути, то, что сейчас происходит, это психическая эпидемия. В основе поведения людей лежит индуцирование друг друга, иными словами — копирование. Мы заходим в магазин, видим пустые полки, и даже если мы их не видим, подсознание про эти полки уже услышало из телевизора, начинается цепная реакция, и процесс неостановим. Наш мозг воспринимает окружающую действительность в мультисенсорном восприятии — нам надо услышать, почувствовать запах, увидеть, дотронуться, и тогда у нас складывается картинка в голове. Подсознание обычно вытаскивает то, что наиболее агрессивно. Мозг в первую очередь реагирует на опасность.



— Некоторым даже нравится это состояние, приходится переживать какие-то новые эмоции.

— Есть две крайности проявления стресса. Одни люди погружаются в депрессию или панику, а другие точно знают, что делать в новых обстоятельствах. Вернувшись с войны с ее четкими правилами, человек совершенно теряется в мирной жизни. Кстати, кардионевроз еще называют «синдромом солдатского сердца». Эпидемию коронавируса недаром называют войной. Человек определенного типа начинает активно и решительно действовать, получая удовлетворение от своих действий. Это такие особенности характера.

— Сразу перед глазами встают отцы семейств, которые везут груженные доверху две-три тележки к кассам...

— Да, так выполняется Миссия. «Я нужен, я важен, я спасу свою семью». Но эти люди панику как раз и раздувают. Они хотят бесконечно говорить на тему эпидемии или финансового кризиса. И знают ответы на вопросы.

«Такое впечатление, что все сошли с ума»

— У меня есть знакомая пенсионерка. Стресс гонит ее в магазины, на выбросе адреналина она метет продукты с полок, потом обессиленно валится на кровать, практически без чувств. Затем снова заводится от новостей по телевизору и снова бежит «спасаться от голода». Какая психика это выдержит?



— От животных мы отличаемся тем, что обладаем богатым воображением и способностью синтезировать мысли, что мешает, как это ни странно звучит, адекватно реагировать на действительность. Наш организм начинает воспринимать тот же коронавирус как реальную угрозу для жизни и соответственно начинает защищаться. Наступает паническая атака — резкий ответ на какой-то внешний раздражитель, который в реальности не опасен. Ее по-разному называют — и кардионевроз, и вегетососудистый сбой. У меня вчера было 13 пациентов с паническими атаками и на телефоне еще 26 пропущенных вызовов. Неделю назад такого вала обращений не было, я жила спокойно. А сейчас такое впечатление, все как будто сошли с ума.

— От чего конкретно впадают в панику ваши пациенты?

— Для себя я выделила четыре основные группы. Первая группа — это руководители, директора различных предприятий, больших и маленьких. Все они боятся потерять свои деньги. В состоянии тревоги они плохо соображают и валят все в одну кучу — коронавирус, курс доллара, рабочие проблемы. На самом деле это защитная реакция, люди не знают, как справиться со своим страхом, и нервная система дает сбой в виде панической атаки. Вот один характерный пример. Директор компании, занимающейся продажей спортивного инвентаря, говорит — все, у меня никто ничего не покупает, людям при эпидемии коронавируса не нужны боксерский перчатки, им нужны маски и антисептики. Он боится будущего до такой степени, что прямо говорит — я боюсь, что моей семье нечего будет есть. В буквальном смысле слова боится голода. Есть такое понятие в психотерапии — ажитация. Такие люди доводят все до полной катастрофы внутри себя.



Вторая группа — это женщины от 30 до 50 лет, которые, кстати, ведут себя более дисциплинированно, чем мужчины. Женщины лучше находят информацию о вирусе и вычленяют из нее главное. Их больше беспокоит настоящее, а не будущее. Как успокоить себя, что говорить детям. Грубо говоря, если мужчине надо рассказать в деталях про биохимию панической атаки и дать инструкцию, что делать дальше, то с женщиной нужно просто поговорить.

В третьей группе находятся пациенты, которые лечатся от разных соматизированных расстройств и депрессий. Человек в депрессии очень восприимчив к любой негативной информации — тем более такой, как коронавирус. Состояние таких пациентов, даже после успешной терапии, на фоне всеобщей паники и психоза ухудшается. Опять начинается «А вдруг мы все умрем?». В рекомендации ВОЗ все эти состояния подробно описано — если вы почувствовали, что у вас нарушился сон, вы испытываете постоянную тревогу и напряжение, потерян аппетит и все это продолжается не менее двух недель, бегом к врачу-психотерапевту.



И последняя, четвертая группа. Это те, кто вынуждены находиться на карантине дома после возвращения из-за границы. Те, кто работает и учится на удаленке. Это школьники и студенты. Они вроде как могут выйти из дома, но идти им некуда. Кружки и секции закрыты, массовые мероприятия отменены. А что человек начинает делать, когда он находится в изоляции? Он начинает думать. Коронавирус — это всего лишь повод попаниковать. А в жизни у нас семья, дети, работа, начальники, подчиненные и так далее. Поэтому мы будем ссориться, злиться и раздражаться. И здесь важно понимать, что злость и страх — это нормальный физиологический ответ организма на панику. Оказалось, что близкие люди разучились разговаривать друг с другом, вообще долго находиться вместе в замкнутом пространстве. Одинокие люди в самоизоляции еще острее чувствуют свое одиночество. Ситуация с коронавирусом дает нам отличный шанс посмотреть вглубь себя, потому что вся эта история — она не про вирус, а про нас с вами.

— А молодежь как справляется со стрессом?



— Молодые люди родились и живут в эпоху потребления, когда серьезнее выбора не бывает: что съесть — авокадо или манго. Поэтому молодежь наиболее уязвима перед любым кризисом, у нее нет печального опыта за спиной. Стрессы и депрессии начнутся, когда они останутся на карантине наедине с самими собой. Не случайно придуман термин «поколение снежинок» — они смотрят новости, читают социальные сети, обсуждают эпидемию между собой. И пока им это все страшно интересно. Но на них эта коронавирусная истерия еще очень сильно повлияет. Кстати, старшее поколение, если судить по моим клиентам, паникует меньше всех. Даже запасы гречки не делает. Раз в неделю я веду прием пациентов Ленинградской области, приходят в основном одни пенсионеры, и никто мне еще ни слова про коронавирус не сказал. Я думаю, что причину надо искать в «генетической памяти» жителей города, пережившего блокаду.

В аптеках раскупают лекарства «от обжорства»

— Как распознать паническую атаку?

— Стандартная клиническая картина выглядит так: внезапный приступ чувства страха, темнеет в глазах, кружится голова, предобморочное состояние, резкая головная боль, нехватка воздуха, тремор рук, рвотный позыв, чувство боли за грудиной, может резко подскочить давление, затем резко упасть. Может быть любая комбинация этих симптомов. А может обрушиться на человека все разом.

