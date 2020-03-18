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18.03.2020 22:14
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Солт-Лейк-Сити тряхнуло на 5,7 баллов, землетрясение ощутили почти 3 миллиона американцев

Землетрясение потрясло миллионы людей в Солт-Лейк-Сити в среду, закрыв центр международного аэропорта столицы штата Юта и повредив шпиль и статую на вершине знаменитой Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, пишет АР 18 марта.

Эпицентр землетрясения силой 5,7 баллов находился к юго-западу от Солт-Лейк-Сити в районе аэропорта, подземные толчки ощутили 2,8 миллиона человек.

По словам официального представителя Управления по чрезвычайным ситуациям штата Юта Джо Догерти, сообщений о пострадавших пока нет.

Полёты в международном аэропорту Солт-Лейк-Сити остановлены, а диспетчерская вышка и залы эвакуированы. Самолеты, направлявшиеся в Солт-Лейк-Сити, были отправлены в другие города, пока специалисты проводили инспекцию взлетно-посадочной полосы. Полиция перекрыла дорогу в аэропорт, пропуская только тех, кто забирал пассажиров в город.

Из-за массовых отказов от полётов, вызванных вспышкой коронавируса, в аэропорту было гораздо меньше людей, чем обычно - около 9 тысяч человек вместо 24 тысяч. Повреждений ВПП и залов не обнаружено, аэропорт обезают открыть через несколько часов .Землетрясение также привело к остановке скоростного трамвая.

По словам чиновников, жители сообщают о том, что толчки сотрясали 100-мильную (160-километровую) зону вокруг Солт-Лейк-Сити, это уже называют самым сильным землетрясением за последние десятилетия.

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Комментарии (2)

260570541
это похоже на то что йеллоустоун собирается наконец рвануть по-серьёзному
260689281
Я живу в Салат Лейк. Тряхнуло утром в 6.59 утра, 5.7 баллов. Все выбежали на улицу. Ангел потерял трубу. 30 минут назад тряхнуло дважды. 4.6 баллов. Аэропорт открыт. Трамваи не ходят. Автобусы ходят. Власти призывают не выходить на улицы.
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