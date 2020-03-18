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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

18.03.2020 18:37
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В РПЦ из-за коронавируса не планируют ограничивать богослужения во время Великого поста и на Пасху

В Русской православной церкви не планируют закрывать или ограничивать вход в храмы из-за коронавируса. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал митрополит Иларион 18 марта.

РПЦ не рассматривает возможность богослужений в режиме онлайн в течение Великого поста и на Пасху. «Это не означает, что в церкви недооценивают угрозу. Если вирус будет распространяться и число зараженных расти, если будут появляться новые распоряжения властей относительно борьбы с коронавирусом, церковь будет на них реагировать», — отметил митрополит Иларион.

В России за сутки число зараженных коронавирусной инфекцией выросло до 147 человек. В петербургской больнице Боткина в настоящее время обследуются 303 человека. Из девяти заболевших Covid-19 двое выписались. С 19 марта по распоряжению губернатора в Петербурге запрещено собираться больше чем в количестве 50 человек.

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Комментарии (8)

Вячеслав Рогожин
Бойся православных, вирус приносящих!
Саша Иванов
"Напомним, 17 марта Министерство культуры из-за коронавируса закрыло для посещения все федеральные учреждения культуры, в том числе Эрмитаж, Русский музей, пригородные музеи-заповедники, Мариинский, Александринский, Большой драматический театры. 18 марта аналогичные меры приняли петербургские власти в отношении музеев, театров и других культурных площадок городского подчинения. Закроются, в том числе, Музей истории Петербурга, Исаакиевский собор, Михайловский театр, театры балета Бориса Эйфмана и имени Якобсона. Смольный также запретил проводить мероприятия, которые собирают более 50 гостей."
А как Исаакиевский собор? Закрывать, или РПЦ проводит службы? Или РПЦ закон не писан?
Sibir_5e4d67bbb7aea
до 22-го церковь отделена от государства... пусть чо хотят то и делают...
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