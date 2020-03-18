В РПЦ из-за коронавируса не планируют ограничивать богослужения во время Великого поста и на Пасху

В Русской православной церкви не планируют закрывать или ограничивать вход в храмы из-за коронавируса. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал митрополит Иларион 18 марта.



РПЦ не рассматривает возможность богослужений в режиме онлайн в течение Великого поста и на Пасху. «Это не означает, что в церкви недооценивают угрозу. Если вирус будет распространяться и число зараженных расти, если будут появляться новые распоряжения властей относительно борьбы с коронавирусом, церковь будет на них реагировать», — отметил митрополит Иларион.

