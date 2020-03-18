Жителей дома 16 по улице Восстания эвакуировали из-за трещин. Во всем винят ремонт в полуподвальном кафе

Утро жильцов дома князя И. Г. Грузинского (Восстания, 16) началось со стука в подвале, а потом треска стен. Вызов полиции и МЧС закончился эвакуацией двух десятков человек.

Конфликт жильцов четырехэтажного дома с владельцами кафе, которое ремонтируется перед открытием в подвальном помещении, начался давно. По словам одной из жительниц, работы по вбиванию штырей в районе воздуховода закончилось трещинами в доме. МЧС установило маяки. 18 марта работы возобновились.



автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

«У меня опять оказалась блокирована дверь из-за того, что стали двигаться стены. Я вызвала спасателей и полицию. Вышла сама. За мной начали выходить посетители отеля и борделя, который тут расположен», — сообщила «Фонтанке» женщина.

