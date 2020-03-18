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18.03.2020 14:32
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Жителей дома 16 по улице Восстания эвакуировали из-за трещин. Во всем винят ремонт в полуподвальном кафе

Утро жильцов дома князя И. Г. Грузинского (Восстания, 16) началось со стука в подвале, а потом треска стен. Вызов полиции и МЧС закончился эвакуацией двух десятков человек.

Конфликт жильцов четырехэтажного дома с владельцами кафе, которое ремонтируется перед открытием в подвальном помещении, начался давно. По словам одной из жительниц, работы по вбиванию штырей в районе воздуховода закончилось трещинами в доме. МЧС установило маяки. 18 марта работы возобновились.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

«У меня опять оказалась блокирована дверь из-за того, что стали двигаться стены. Я вызвала спасателей и полицию. Вышла сама. За мной начали выходить посетители отеля и борделя, который тут расположен», — сообщила «Фонтанке» женщина.

В пресс-службе регионального управления МЧС нашему изданию сообщили, что в 13:10 к ним поступило сообщение из указанного адреса, где расположен жилой дом с административными помещениями.

«По прибытии спасательных подразделений было установлено, что во 2-й парадной с 1-го по 4-й этаж имеются трещины с установленными маяками. Маяки не разрушились. Проведена эвакуация 22 человек», — уточнило ведомство.

Осмотр показал, что новых трещин на здании нет. Был составлен акт, жильцы возвращаются в свои квартиры.

Полиция также подтвердила выезд на место.

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