В Китае объявили о начале чемпионата по футболу, перенесенного из-за коронавируса. В европейских клубах продолжают считать зараженных

Новый сезон чемпионата Китая по футболу, который был перенесен из-за коронавируса, начнется 18 апреля, об этом сообщает 17 марта РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.



Соревнования должны были начаться 22 февраля, но коррективы в планы внес коронавирус. С декабря эпидемия заражения инфекцией нового типа началась с провинции Хубэй.



К 11 марта ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире, после того как заражение было зафиксировано в 146 странах. А вот в КНР уже 12 марта заявили, что пик эпидемии в стране пройден. И уже начали возобновлять мирную жизнь.

