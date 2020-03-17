В Китае объявили о начале чемпионата по футболу, перенесенного из-за коронавируса. В европейских клубах продолжают считать зараженных
Новый сезон чемпионата Китая по футболу, который был перенесен из-за коронавируса, начнется 18 апреля, об этом сообщает 17 марта РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.
Соревнования должны были начаться 22 февраля, но коррективы в планы внес коронавирус. С декабря эпидемия заражения инфекцией нового типа началась с провинции Хубэй.
К 11 марта ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире, после того как заражение было зафиксировано в 146 странах. А вот в КНР уже 12 марта заявили, что пик эпидемии в стране пройден. И уже начали возобновлять мирную жизнь.
А вот в Европе пик заболеваемости еще не прошел. Так испанский футбольный клуб «Валенсия» сообщает на своем официальном сайте о новых случаях инфицирования коронавирусом среди игроков основной команды и членов тренерского штаба. Пока без имен, но в сообщении говорится, что у всех инфицированных отсутствуют симптомы заболевания, они находится в изоляции дома под присмотром врачей. Ранее тот же клуб говорил о том, что диагноз был подтвержден у защитников Эльяким Мангаля и Хосе Гайя.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 164 тысяч человек в 146 странах, большинство выздоровели, более 6,4 тысячи человек скончались.