Коронавирус парализовал киноиндустрию. Крупнейшие голливудские киностудии остановили съемки

Disney прекратил съемки «Русалочки», приключенческого фэнтези «Питер Пен» и фантастической комедии «Уменьшенные». Прерваны съемки триллера Гильермо Дель Торо «Аллея кошмаров» и остановлен съемочный процесс исторической драмы режиссера Ридли Скотта «Последняя дуэль» с Беном Аффлеком, Мэттом Дэймоном и Адамом Драйвером. Отложены работы над перезапущенной франшизой «Один дома» и сериалом «Сокол и Зимний Солдат».

Голливудские киностудии приостановили съемки из-за угрозы распространения коронавируса. О приостановке проектов объявили Disney, Paramount Pictures, Universal и Warner Bros, пишет 15 марта РИА Новости .

Студия Paramount Pictures объявила о переносе на неопределенный срок премьеры ромкома «Любовнички» с Кумэйлом Нанджиани и Иссой Рэй и криминальной драмы Blue Story. Также был отложен прокат хоррора «Тихое место — 2».

Студия Universal перенесла съемки спортивной драмы «Как кремень», пока не получившего название фильма Билли Айкнера и приключенческого фэнтези «Мир Юрского периода — 3».

Компания Warner Bros. приостановила съемки байопика режиссера База Лурмана об Элвисе Пресли и съемки четвертого сезона сериала «Ривердейл».