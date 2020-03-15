Коронавирус парализовал киноиндустрию. Крупнейшие голливудские киностудии остановили съемки
Голливудские киностудии приостановили съемки из-за угрозы распространения коронавируса. О приостановке проектов объявили Disney, Paramount Pictures, Universal и Warner Bros, пишет 15 марта РИА Новости.
Disney прекратил съемки «Русалочки», приключенческого фэнтези «Питер Пен» и фантастической комедии «Уменьшенные». Прерваны съемки триллера Гильермо Дель Торо «Аллея кошмаров» и остановлен съемочный процесс исторической драмы режиссера Ридли Скотта «Последняя дуэль» с Беном Аффлеком, Мэттом Дэймоном и Адамом Драйвером. Отложены работы над перезапущенной франшизой «Один дома» и сериалом «Сокол и Зимний Солдат».
Студия Paramount Pictures объявила о переносе на неопределенный срок премьеры ромкома «Любовнички» с Кумэйлом Нанджиани и Иссой Рэй и криминальной драмы Blue Story. Также был отложен прокат хоррора «Тихое место — 2».
Студия Universal перенесла съемки спортивной драмы «Как кремень», пока не получившего название фильма Билли Айкнера и приключенческого фэнтези «Мир Юрского периода — 3».
Компания Warner Bros. приостановила съемки байопика режиссера База Лурмана об Элвисе Пресли и съемки четвертого сезона сериала «Ривердейл».