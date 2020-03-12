У детской школы олимпийского резерва в Петербурге задержали мужчину, который занимался самоудовлетворением

Мужчину со спущенными штанами, который «развлекался», глядя на окна помещений, где занимались спортом дети, задержали в Невском районе Петербурга.



Как стало известно «Фонтанке», 11 марта около шести часов вечера в полицию Петербурга позвонил тренер спортивной школы олимпийского резерва на улице Подвойского. Он сообщил, что увидел неизвестного, который стоял под окнами и занимался онанизмом.



Выехавший на место наряд полиции нашел у школы мужчину, который оказался 38-летним неработающим петербуржцем. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, но за кражу и незаконный оборот сильнодействующих веществ.

