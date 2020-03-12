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12.03.2020 10:26
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У детской школы олимпийского резерва в Петербурге задержали мужчину, который занимался самоудовлетворением

Мужчину со спущенными штанами, который «развлекался», глядя на окна помещений, где занимались спортом дети, задержали в Невском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», 11 марта около шести часов вечера в полицию Петербурга позвонил тренер спортивной школы олимпийского резерва на улице Подвойского. Он сообщил, что увидел неизвестного, который стоял под окнами и занимался онанизмом.

Выехавший на место наряд полиции нашел у школы мужчину, который оказался 38-летним неработающим петербуржцем. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, но за кражу и незаконный оборот сильнодействующих веществ.

Проводится дальнейшая проверка.

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Комментарии (2)

260551481
Оправдают.., вот если бы его поймали на митинге Навального.
srw1956
Не позволим, запретим, мы не спустим и вам не дадим!
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