Четыре человека погибли и пять пострадали в результате ДТП на автодороге М-4 «Дон» в Ростовской области.



Как сообщает областное ГУ МВД, 11 марта около 3 часов ночи на 869-м километре трассы микроавтобус «Опель Виваро» (по данным местной газеты «Наше время», с украинскими номерами) врезался в ехавший перед ним грузовик «Скания». Предположительно, 43-летний водитель «Опеля» уснул за рулём.