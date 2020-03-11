Водитель микроавтобуса с украинскими номерами уснул за рулём на М-4 — пятеро погибших
Четыре человека погибли и пять пострадали в результате ДТП на автодороге М-4 «Дон» в Ростовской области.
Как сообщает областное ГУ МВД, 11 марта около 3 часов ночи на 869-м километре трассы микроавтобус «Опель Виваро» (по данным местной газеты «Наше время», с украинскими номерами) врезался в ехавший перед ним грузовик «Скания». Предположительно, 43-летний водитель «Опеля» уснул за рулём.
На месте скончались четыре человека из микроавтобуса, все взрослые. Пятерых пострадавших сотрудники МЧС извлекли из смятой машины и передали медикам для госпитализации.