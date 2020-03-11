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11.03.2020 10:58
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Водитель микроавтобуса с украинскими номерами уснул за рулём на М-4 — пятеро погибших

Четыре человека погибли и пять пострадали в результате ДТП на автодороге М-4 «Дон» в Ростовской области.

Как сообщает областное ГУ МВД, 11 марта около 3 часов ночи на 869-м километре трассы микроавтобус «Опель Виваро» (по данным местной газеты «Наше время», с украинскими номерами) врезался в ехавший перед ним грузовик «Скания». Предположительно, 43-летний водитель «Опеля» уснул за рулём.

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
Фото: ГУ МВД России по Ростовской области / 61.мвд.рф
Фото: ГУ МВД России по Ростовской области / 61.мвд.рф
Фото: ГУ МВД России по Ростовской области / 61.мвд.рф

На месте скончались четыре человека из микроавтобуса, все взрослые. Пятерых пострадавших сотрудники МЧС извлекли из смятой машины и передали медикам для госпитализации.

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