Минус тринадцать. Хроника обвала, который мог стать катастрофой, но обошлось

Торги на Московской бирже во вторник закрылись, зафиксировав общее снижение индекса РТС на 13%. Котировки нефтяных компаний обвалились куда больше, несмотря на довольно заметный рост мировых цен на нефть.

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Редко когда обвал на бирже можно спрогнозировать и заранее подготовиться. Вторник, 10 марта, стал исключением. Резкое падение котировок российских компаний наблюдалось весь понедельник на западных биржах, когда у нас был выходной день. Соответственно, к утру вторника вся королевская конница уже была готова давать отпор играющим на понижение российских бумаг трейдерам, а пожарные из Центробанка — заливать огонь на бирже ликвидностью.

Больших проблем удалось избежать, и, в целом, все прошло не так плохо, как можно было ожидать. Ведь на западных биржах в понедельник общий уровень падения российских бумаг доходил до 15%, а кое-кто потерял значительно больше. Однако совсем без потерь пройти этот управляемый обвал не удалось.

Лидерами падения во вторник среди голубых фишек стали «Татнефть» (-19,5%), «Лукойл» (-18,64%) и «Роснефть» (-17,29%). В плюсе из биржевой элиты оказалась лишь «Северсталь» (+2,52%). Лидер по объемам торгов, Сбербанк, показал падение на 7,42%. «Газпром», вопреки обычному положению дел, сегодня стал лишь третьим по объемам торгов , уступив даже «Лукойлу». Зато был заметно лучше рынка — всего минус 9,17%. В то же время в плюсе оказались поставщики золота — «Полиметалл» (+6,34%) и «Полюс Золото» (+5,85%), а также «Аркон», «Росагро» и «Северсталь». Лидер пятничного падения «Тиньков» (TCS Group) показал по итогам торгов во вторник небольшой плюс — 2,1%. Отдельной интригой стал курс рубля. В понедельник, когда официальных торгов не было, на неофициальных биржах Forex котировки подскакивали до 88 рублей за евро и 77 — за доллар. В народе вспомнили про шутки о евро по сто и потянулись к обменникам. Однако во вторник рубль довольно достойно выдержал удар и закрепился по итогам торгов на уровне ниже 72 за доллар и около 81 за евро.

«Фонтанка» внимательно следила за драматическими событиями на рынках. Биржевые трейдеры, которые вместе с журналистами наблюдали за взлетами и падением российских бумаг во вторник, поделились своими ощущениями от происходящего и прогнозами относительно будущего развития события. «До конца недели могут быть протестированы отметки 75-77 рублей за доллар и 85 рублей за евро. Центробанк России предпринимает достаточно мер для поддержания стабилизации на валютном рынке и в финансовом секторе страны, чтобы не допустить резкого обвала рубля. Однако все предлагаемые меры не решают фундаментальной проблемы, связанной с падением нефтяных котировок. На фоне распространения коронавируса в мире и карантинных мероприятий в различных странах спрос на «черное золото» будет неуклонно снижаться, а котировки поддержать будет нечем после выхода России из ОПЕК+, - объясняет Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets. - Поэтому ослабление национальной валюты продолжится, Центробанк может только замедлить этот процесс».

«Нефть всегда являлась фактором поддержки рубля, поэтому российская валюта на неделе может ослабнуть до 73 в паре с долларом и 82-84 – с евро, - рассчитывает Илья Григорьев, аналитик долгового рынка ИК «Иволга Капитал». «Голубые фишки в конце недели будут значительно ниже чем сейчас - других вариантов нет. Больше 50% ликвидности наших ценных бумаг - это западные инвесторы. В свете текущей ситуации они в ближайшие дни будут выходить из российских активов и вернутся теперь очень не скоро, так как риски очень высоки. И глубина всей этой истории не понятна, - рассуждает создатель клуба венчурных инвесторов iTLEADERS Егор Клопенко. - Если же говорить о долларе, то он будет торговаться в диапазоне 70-85 рублей, и это будет зависеть от коррекции цен на нефть - насколько она будет длительной. Вполне вероятно, что в ближайшие дни нефть опять попробует уйти ниже 30 долларов - и это еще раз повлечет за собой обвал и российского рынка, и курса рубля». «Фундаментальные причины для роста пока отсутствуют, так как эпидемия коронавируса продолжает развиваться по всему миру. Это будет оказывать давление на рынки, - отмечает Вячеслав Абрамов, директор офиса продаж «БКС Брокер». - Поддержка рынкам может быть оказана на пресс-конференции главы белого дома Дональда Трампа, которая будет посвящена стимулированию экономики на фоне коронавируса. Что касается курса рубля в конце недели, то он будет зависеть от множества факторов, включая и цены на нефть. В случае, если мы увидим снижение цен на нефть до 30$ и ниже, курс рубля будет 75-80 рублей за доллар и 85-90 рублей за евро. В случае стабилизации цен на нефть на текущих уровнях и возможного похода к 40$, мы сможем увидеть 68-70 рублей за доллар и 78-80 рублей за евро».

Отдельной интригой на торгах во вторник стала ситуация с российскими облигациями федерального займа (ОФЗ). Объемы торгов по некоторым из них в этот суматошный день заметно превосходили средние показатели. К примеру, ОФЗ с кодом SU26230RMFS1 (погашение в 2039 году) только на открытом рынке собрали почти 18 млрд рублей (в минувшую пятницу было всего 2 миллиарда). Больше сегодня было только у четырех акций — Сбербанка, «Лукойла», «Газпрома» и «Норникеля». А основной объем торгов по этим облигациям пришелся на сделки репо — сразу 72 млрд рублей. Оно и понятно, в условиях волатильности на рынке акций инвесторы ищут тихую гавань, а федеральные облигации кажутся именно таким активом. Но котировки по облигациям сегодня также сильно падали. В моменте тот самый SU26230RMFS1 проваливался до уровня 104,62 пункта против 111,5 еще в пятницу. В итоге котировки этих самых популярных во вторник облигаций опустились сразу на 5,65%. И такой же ситуация была по всем остальным более-менее ликвидным облигациям.

В течении дня Минфин совершил энергичный ход — приостановил торги по размещению облигаций. Насколько — не сказал, «до стабилизации рыночной ситуации». Это помогло лишь отчасти — после короткой коррекции котировки ОФЗ вновь пошли вниз. «Минфин остановил аукционы по ОФЗ, чтобы не допустить девальвации рубля. Когда нерезиденты вкладываются в российский госдолг (за счет привлекательных ставок), они могут резко выйти из ОФЗ в ситуации нестабильности. Инвесторы в таких ситуациях выходят из активов развивающихся стран и перекладываются в американские гособлигации и золото, что сейчас и происходит, - объясняет Артем Деев. - Такое происходило в российской истории не раз. В 2016 году в результате выхода нерезидентов из ОФЗ в течение полугода курс национальной валюты ослаб в два раза. И опасность резкого избавления от «рисковых активов» больше тогда, когда доля нерезидентов в ОФЗ очень высокая. А сейчас в российском госдолге доля нерезидентов – более 30%. В ситуации паники допустить резкую распродажу российских госактивов – это резкое обрушение курса национальной валюты. Поэтому Минфин и принял такое решение».