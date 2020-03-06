В Веселом Поселке продавщицу заточили в примерочную, пока налетчики брали кассу

Неприятные минуты пережила в примерочной кабинке продавец магазина женской одежды в Невском районе Петербурга. Пока она вынужденно находилась за шторкой, выручка из кассы утекала в чужие руки.



По данным ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), в два часа 5 марта мирное течение рабочего дня в магазине «Трикотаж» на проспекте Большевиков, 2, прервал визит парочки. Мужчина силой поволок 53-летнюю продавщицу в примерочную кабину, а в это время его напарница изучала содержимое кассового аппарата. Там было всего 15 тысяч рублей, но и этим налетчики не побрезговали.

