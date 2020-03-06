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06.03.2020 09:40
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В Веселом Поселке продавщицу заточили в примерочную, пока налетчики брали кассу

Неприятные минуты пережила в примерочной кабинке продавец магазина женской одежды в Невском районе Петербурга. Пока она вынужденно находилась за шторкой, выручка из кассы утекала в чужие руки.

По данным ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), в два часа 5 марта мирное течение рабочего дня в магазине «Трикотаж» на проспекте Большевиков, 2, прервал визит парочки. Мужчина силой поволок 53-летнюю продавщицу в примерочную кабину, а в это время его напарница изучала содержимое кассового аппарата. Там было всего 15 тысяч рублей, но и этим налетчики не побрезговали.

Ошеломленная сотрудница набрала «112» лишь спустя полчаса. К моменту приезда полицейских преступников и след простыл. Как утверждает потерпевшая, искать надо молодых людей (лет 30-35 на вид) азиатской внешности. Оба были в черном, на женщине была приметная зеленая шапка.

© Фонтанка.Ру

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