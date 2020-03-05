Новую школу на Парнасе построят в 2021 году

Школа расположится на участке, ограниченном улицами Валерия Гаврилина, Николая Рубцова, Федора Абрамова и Заречной. Сейчас на участке начались строительно-монтажные работы. По соседству находятся новые социальные объекты района — корпус школы № 469, детский сад № 11 Выборгского района.

«Главстрой Санкт-Петербург» начал строительство четвертой школы в ЖК «Северная долина». Как сообщили «Фонтанке» в компании 5 марта, здание, рассчитанное на 825 учеников, планируется ввести в эксплуатацию во втором полугодии 2021 года.

Здание школы с переменной этажностью от двух до четырех этажей, общей площадью 20,6 тыс. кв. м будет адаптировано для детей с ограниченными возможностями.

В школе предусмотрены учебные кабинеты и специализированные классы, аудитории для трудового обучения, столовая, медицинский кабинет, библиотечно-информационный центр, актовый зал. В отдельном блоке построят два бассейна размерами 25х11 и 10х6 метров. Для занятий спортом создадут большой спортивный зал, стадион с футбольным полем, баскетбольной и волейбольной площадками, легкоатлетическими дорожками, прыжковой ямой.

По словам директора проекта «Северная долина» Дмитрия Калинина, после начала работы над зданием четвертой школы планируется приступить к строительству седьмого детского сада. Завершается проектирование поликлиники для взрослых с женской консультацией на 960 посещений в смену и поликлиники для детей с отделением скорой помощи на 384 посещения в смену.

Всего на территории ЖК «Северная долина» к завершению проекта должны появиться 13 детсадов и 10 школ.

