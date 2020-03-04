FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +5
66.44р73.94р
04.03.2020 15:18
0
Печать

Отчисленный из СПбГУП студент-заочник частично вернул деньги за обучение, но это лишь первый раунд

Экс-студент Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов объявил войну бывшим учителям и после отчисления смог частично вернуть деньги за обучение. Ему удалось это сделать в судебном порядке и с помощью Роспотребнадзора. Однако в его alma mater «военное положение» пока никто не отменял.

Как сообщают в пресс-службе регионального управления 4 марта, сотрудники ведомства встали на сторону экс-студента в его споре с руководством СПбГУП. Поступив в негосударственный вуз на «заочку», он оплатил обучение за первый и второй курсы, но не смог продолжить грызть гранит науки по состоянию здоровья. Молодой человек отправил в учебное заведение заявление, в котором указал причину расторжения договора и попросил вернуть внесённую им сумму.

СПбГУП приказом проректора расторг с ним контракт «в связи с невозможностью исполнения обязательств университетом по вине студента», после чего отчислил. Деньги в университете возвращать не стали.

Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора выступили в защиту потребителя образовательных услуг и обратились во Фрунзенский районный суд с иском к вузу, попросив признать пункты договора недействительными, взыскать денежные средства за не оказанные услуги с процентами, а также обязать ответчика компенсировать моральный вред. Представитель правосудия удовлетворил требования сотрудников ведомства, но частично. Это произошло в конце 2019 года.

Согласно материалам дела, размещённого в ГАС «Правосудие», Гуманитарный университет профсоюзов не был намерен сдаваться и обжаловал это решение, подав апелляционную жалобу в начале 2020 года. Фрунзенский райсуд дал срок для представления возражений до 6 марта.

Ранее СПбГУП требовал почти миллион рублей от студентки, которую сам же отчислил спустя несколько месяцев после того, как принял на первый курс.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний