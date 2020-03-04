Отчисленный из СПбГУП студент-заочник частично вернул деньги за обучение, но это лишь первый раунд

Как сообщают в пресс-службе регионального управления 4 марта, сотрудники ведомства встали на сторону экс-студента в его споре с руководством СПбГУП. Поступив в негосударственный вуз на «заочку», он оплатил обучение за первый и второй курсы, но не смог продолжить грызть гранит науки по состоянию здоровья. Молодой человек отправил в учебное заведение заявление, в котором указал причину расторжения договора и попросил вернуть внесённую им сумму.

Экс-студент Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов объявил войну бывшим учителям и после отчисления смог частично вернуть деньги за обучение. Ему удалось это сделать в судебном порядке и с помощью Роспотребнадзора. Однако в его alma mater «военное положение» пока никто не отменял.

СПбГУП приказом проректора расторг с ним контракт «в связи с невозможностью исполнения обязательств университетом по вине студента», после чего отчислил. Деньги в университете возвращать не стали.



Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора выступили в защиту потребителя образовательных услуг и обратились во Фрунзенский районный суд с иском к вузу, попросив признать пункты договора недействительными, взыскать денежные средства за не оказанные услуги с процентами, а также обязать ответчика компенсировать моральный вред. Представитель правосудия удовлетворил требования сотрудников ведомства, но частично. Это произошло в конце 2019 года.



Согласно материалам дела, размещённого в ГАС «Правосудие», Гуманитарный университет профсоюзов не был намерен сдаваться и обжаловал это решение, подав апелляционную жалобу в начале 2020 года. Фрунзенский райсуд дал срок для представления возражений до 6 марта.

Ранее СПбГУП требовал почти миллион рублей от студентки, которую сам же отчислил спустя несколько месяцев после того, как принял на первый курс.

