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04.03.2020 15:14
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Knight Frank: к 2024 году мультимиллионеров в России станет больше почти на четверть

Аналитики консалтинговой компании Knight Frank подсчитали, что количество мультимиллионеров в России в ближайшие четыре года может вырасти почти на четверть.

Как говорится в опубликованном 4 марта отчете Wealth Report 2020, за прошлый год количество владельцев личных состояний размером 30 млн долларов и больше в России увеличилось на 6%. А к 2024 году вырастет еще на 23%. И если сейчас сверхбогатых в России 8924 человека, то через четыре года их станет уже 11 019. Впервые их будет больше, чем в 2014-м, когда после кризиса и воссоединения с Крымом число миллиардеров сократилось.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что его беспокоит стагнация в реальных доходах населения.

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Комментарии (3)

муматор
это к вопросу о причине падения доходов россиян.
idiot
Будет чем гордиться 76%й нищите с пенсией в 15 тыщ рублей.
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