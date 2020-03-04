Knight Frank: к 2024 году мультимиллионеров в России станет больше почти на четверть

Аналитики консалтинговой компании Knight Frank подсчитали, что количество мультимиллионеров в России в ближайшие четыре года может вырасти почти на четверть.



Как говорится в опубликованном 4 марта отчете Wealth Report 2020, за прошлый год количество владельцев личных состояний размером 30 млн долларов и больше в России увеличилось на 6%. А к 2024 году вырастет еще на 23%. И если сейчас сверхбогатых в России 8924 человека, то через четыре года их станет уже 11 019. Впервые их будет больше, чем в 2014-м, когда после кризиса и воссоединения с Крымом число миллиардеров сократилось.

