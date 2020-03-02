FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +2
66.99р73.72р
02.03.2020 07:45
2
Печать

Российские банки резко сократили выдачу кредитных карт с большими лимитами

Российские банки резко ограничили выдачу россиянам кредитных карт, особенно с лимитом свыше 300 тысяч рублей. Эксперты утверждают, что сегмент отреагировал на меры Центробанка, который борется с нездоровым ростом потребительского кредитования.

С данными по выданным кредитным картам за январь 2020 года 2 марта ознакомился РБК. Согласно исследованиям бюро кредитных историй «Эквифакс», в январе банки выдали 540 тысяч новых кредитных карт, что на 21,7 процента меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Эксперты обнаружили, что выдача сократилась впервые за пять лет, причем в процентном соотношении сразу на 22,7 процента — до 22,8 миллиарда рублей.

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) зафиксировало в январе падение количества выданных кредиток на 11,2% год к году. По данным Объединенного кредитного бюро, в январе банки выдали 671,7 тысячи новых карт, то есть минус 16,8% к январю прошлого года.

Вице-президент международного рейтингового агентства Moody's Ольга Ульянова, отметила, что в период замедления темпов роста потребкредитования кредитки оказываются более уязвимыми по сравнению с необеспеченными ссудами.

Гендиректор «Эквифакс» Олег Лагуткин добавил, что на розничном кредитовании сказались меры Банка России.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

alexpv
Хорошо что у россиян по две почки. Одну завсегда можно пустить на долги перед банками.
Прекрасная страна))
Pex
Все уже накредитовались кто хотел. И теперь тихонько пытаются вылезти из долгов.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний