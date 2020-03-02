Российские банки резко сократили выдачу кредитных карт с большими лимитами

Российские банки резко ограничили выдачу россиянам кредитных карт, особенно с лимитом свыше 300 тысяч рублей. Эксперты утверждают, что сегмент отреагировал на меры Центробанка, который борется с нездоровым ростом потребительского кредитования.



С данными по выданным кредитным картам за январь 2020 года 2 марта ознакомился РБК. Согласно исследованиям бюро кредитных историй «Эквифакс», в январе банки выдали 540 тысяч новых кредитных карт, что на 21,7 процента меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Эксперты обнаружили, что выдача сократилась впервые за пять лет, причем в процентном соотношении сразу на 22,7 процента — до 22,8 миллиарда рублей.

