FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +3
66.99р73.72р
01.03.2020 16:04
4
Печать

Оборвавшийся на Масленице трос убил в Подмосковье мужчину с ребенком

Желание помочь другому стоило жизни мужчине в Подмосковье. Погиб не только он сам, но и его маленькая дочь.

Как сообщили «Фонтанке» в ГСУ СК России по Московской области, несчастье произошло 1 марта в Электроуглях под Ногинском.

«Мужчина остановился в лесном массиве для оказания помощи застрявшему автомобилю, — рассказали в ведомстве предварительную версию случившегося. — При использовании лебедки произошел ее обрыв, который отлетел в ребенка и его отца. Потерпевшие скончались на месте».

Вместе с жителем Подмосковья умерла его дочь пяти лет.

РИА Новости добавляют, что все случилось на празднике «Внедорожная Масленица», устроенном для автолюбителей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (4)

LGlo
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПИШУТСЯ КРОВЬЮ! И каждый джипер знает, как пользоваться лебедкой и динамическими тросами, что должен быть тросогаситель, что надо всем отходить подальше... Только все остается в теории. А на практике, как посмотришь видюхи, где вытаскивают машины, так буквально каждый первый - кандидат "на вылет", чуть ли не верхом на тросах сидят... Оторвавшиеся шаклы или проушины тоже неплохо выполняют роль снарядов - даже, пролетев сквозь лобовое стекло, могут прибить человека внутри машины, а в лучшем случае не хило поранить...
Chinalove
Не дождётесь!
krasnonosov
Куда смотрит Бастрыкин? Предлагаю запретить в стране лес, масленицу, внедорожные автомобили, тросы, лебедки, а так же домкраты (на всякий случай).
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний