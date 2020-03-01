Оборвавшийся на Масленице трос убил в Подмосковье мужчину с ребенком

Желание помочь другому стоило жизни мужчине в Подмосковье. Погиб не только он сам, но и его маленькая дочь.



Как сообщили «Фонтанке» в ГСУ СК России по Московской области, несчастье произошло 1 марта в Электроуглях под Ногинском.



«Мужчина остановился в лесном массиве для оказания помощи застрявшему автомобилю, — рассказали в ведомстве предварительную версию случившегося. — При использовании лебедки произошел ее обрыв, который отлетел в ребенка и его отца. Потерпевшие скончались на месте».



Вместе с жителем Подмосковья умерла его дочь пяти лет.

