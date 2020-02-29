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29.02.2020 15:21
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«Что это было?» В Красном Селе встретились вальсирующая «Мазда», справедливый грузовик, бесстрашные тореро и полиция

Любителя зимнего дрифта на «Мазде» ловили ночью 29 февраля в Красносельском районе Петербурга. В поимке участвовали неравнодушные водители, грузовики и инспекторы ГИБДД. Но в конечном счёте остановить неугомонного гонщика удалось лишь придорожному столбу.

Видео ночного рандеву появилось в паблике «Транспортный коллапс, Красное Село».

«Ночной чудак устроил на дороге понятные только ему развлечения, дрифтуя и пытаясь совершить наезд на людей, которые хотели данного водителя успокоить. В отлове неадеквата принял участие даже водитель грузовика, за что ему респект», — написал автор поста.

Он отметил, что водитель мог находиться под воздействием запрещённых веществ.

Пользователи соцсетей неоднозначно отреагировали на пост. Нашлись как защитники дрифтера, так и его противники. А некоторые, посмотрев увлекательный ролик, задались вопросом: «Что это было?»

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Комментарии (3)

_Igor_
А чем в это время занималась доблестная ГИБДД?
lenten
Нашлись защитники? Больные люди.
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