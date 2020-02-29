«Что это было?» В Красном Селе встретились вальсирующая «Мазда», справедливый грузовик, бесстрашные тореро и полиция
Любителя зимнего дрифта на «Мазде» ловили ночью 29 февраля в Красносельском районе Петербурга. В поимке участвовали неравнодушные водители, грузовики и инспекторы ГИБДД. Но в конечном счёте остановить неугомонного гонщика удалось лишь придорожному столбу.
Видео ночного рандеву появилось в паблике «Транспортный коллапс, Красное Село».
«Ночной чудак устроил на дороге понятные только ему развлечения, дрифтуя и пытаясь совершить наезд на людей, которые хотели данного водителя успокоить. В отлове неадеквата принял участие даже водитель грузовика, за что ему респект», — написал автор поста.
Он отметил, что водитель мог находиться под воздействием запрещённых веществ.
Пользователи соцсетей неоднозначно отреагировали на пост. Нашлись как защитники дрифтера, так и его противники. А некоторые, посмотрев увлекательный ролик, задались вопросом: «Что это было?»